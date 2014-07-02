Zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja za blaster mlaznicu. Pouzdano štiti operatera od vode koja prska – pre svega prilikom čišćenja stepenica, uglova i ivica na otvorenom. Za postavljanje na sve Kärcher blaster mlaznice (osim 4.763-184).
Obeležja i prednosti
- Idealno za čišćenje uglova i ivica bez prskanja.
Kompaktan dizajn
- Pouzdana zaštita operatera od vode koja prska – pre svega pri pranju uglova i ivica
Izuzetne performanse
- Čišćenje neosetljivih površina
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatibilni uređaji
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
Područja primene
- Stepenice
- Prostorije oko kuće i bašte