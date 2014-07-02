Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja za blaster mlaznicu. Pouzdano štiti operatera od vode koja prska – pre svega prilikom čišćenja stepenica, uglova i ivica na otvorenom. Za postavljanje na sve Kärcher blaster mlaznice (osim 4.763-184).

Obeležja i prednosti
Zaštita od prskanja
  • Idealno za čišćenje uglova i ivica bez prskanja.
Kompaktan dizajn
  • Pouzdana zaštita operatera od vode koja prska – pre svega pri pranju uglova i ivica
Izuzetne performanse
  • Čišćenje neosetljivih površina
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 193 x 176
Područja primene
  • Stepenice
  • Prostorije oko kuće i bašte