Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S Black
Stoni tip WPD 200 Adv S Black dispanzer za vodu. 6 tipova pijaće vode (sobne temp., rashlađena, srednje ili normalno gazirana, vruća i veoma vruća) za do 100 ljudi. Sa integrisanom pumpom.
Opremljena patentiranim sistemom za termičko čišćenje, integrisanom pumpom i efikasnim funkcijama za uštedu energije (režimi za uštedu energije i stendbaj režim), kao i transparentnim displejem, naš dispanzer vode WPD 200 Adv S Black ostavlja izuzetan utisak svojom funkcionalnošću i praktičnim dodacima u svojoj standardnoj opremi. Unapređen Advance stoni model u crnoj boji dovoljan je za 100 ljudi, a u svakom trenutku na dodir dugmeta u ponudi je voda na sobnoj temperaturi, rashlađena, srednje ili normalno gazirana, vruća i ekstra vruća voda. Voda koja nakon točenja ostane u podmetaču prazni se direktno u odvod, a na zahtev je moguće postavljanje podnog stalka i odvoda preostale vode u kanister. Od Kärcher kompanije može se naručiti Active-Pure ili Hy-Protect filter.
Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
- Lako rukovanje: npr. željena temperatura, količina CO₂, zamena filtera, galerija slika.
Izuzetno visok prostor za točenje
- Izlazni otvor na 30 cm visine. Olakšano punjenje čak i većih posuda.
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
- Filter Hy-Protect odstranjuje viruse i bakterije, a čuva dragocene minerale.
- Active-Pure filter: zadržava hlor i teške metale iz vodovoda.
Dodatne vrste vode
- Gazirana voda (srednje ili normalno), kao i vruća i vrlo vruća voda.
Dozator na izlaznom otvoru
- Količina koja se sipa može se prilagoditi veličini posude za piće: 0,2 l za šolje / čaše: 0,5 l ili 1 l za flaše.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1900
|Rashladno sredstvo
|R290
|Vruća voda
|da
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|26,4
|Težina (sa priborom) (kg)
|26,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|29,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Automatska termička dezinfekcija
- Automatic rinsing
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Eco režim
- Programiranje preko tajmera
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: Napredni
- Higijensko čišćenje: termički
Videos
Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.