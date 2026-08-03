Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S Black

Stoni tip WPD 200 Adv S Black dispanzer za vodu. 6 tipova pijaće vode (sobne temp., rashlađena, srednje ili normalno gazirana, vruća i veoma vruća) za do 100 ljudi. Sa integrisanom pumpom.

Opremljena patentiranim sistemom za termičko čišćenje, integrisanom pumpom i efikasnim funkcijama za uštedu energije (režimi za uštedu energije i stendbaj režim), kao i transparentnim displejem, naš dispanzer vode WPD 200 Adv S Black ostavlja izuzetan utisak svojom funkcionalnošću i praktičnim dodacima u svojoj standardnoj opremi. Unapređen Advance stoni model u crnoj boji dovoljan je za 100 ljudi, a u svakom trenutku na dodir dugmeta u ponudi je voda na sobnoj temperaturi, rashlađena, srednje ili normalno gazirana, vruća i ekstra vruća voda. Voda koja nakon točenja ostane u podmetaču prazni se direktno u odvod, a na zahtev je moguće postavljanje podnog stalka i odvoda preostale vode u kanister. Od Kärcher kompanije može se naručiti Active-Pure ili Hy-Protect filter.

Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
  • Lako rukovanje: npr. željena temperatura, količina CO₂, zamena filtera, galerija slika.
Izuzetno visok prostor za točenje
  • Izlazni otvor na 30 cm visine. Olakšano punjenje čak i većih posuda.
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
  • Filter Hy-Protect odstranjuje viruse i bakterije, a čuva dragocene minerale.
  • Active-Pure filter: zadržava hlor i teške metale iz vodovoda.
Dodatne vrste vode
  • Gazirana voda (srednje ili normalno), kao i vruća i vrlo vruća voda.
Dozator na izlaznom otvoru
  • Količina koja se sipa može se prilagoditi veličini posude za piće: 0,2 l za šolje / čaše: 0,5 l ili 1 l za flaše.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Rashladno sredstvo R290
Vruća voda da
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 26,4
Težina (sa priborom) (kg) 26,7
Težina sa ambalažom (kg) 29,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Automatska termička dezinfekcija
  • Automatic rinsing
  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Eco režim
  • Programiranje preko tajmera
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: Napredni
  • Higijensko čišćenje: termički
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S Black
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Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
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