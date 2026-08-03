Opremljena patentiranim sistemom za termičko čišćenje, integrisanom pumpom i efikasnim funkcijama za uštedu energije (režimi za uštedu energije i stendbaj režim), kao i transparentnim displejem, naš dispanzer vode WPD 200 Adv S Black ostavlja izuzetan utisak svojom funkcionalnošću i praktičnim dodacima u svojoj standardnoj opremi. Unapređen Advance stoni model u crnoj boji dovoljan je za 100 ljudi, a u svakom trenutku na dodir dugmeta u ponudi je voda na sobnoj temperaturi, rashlađena, srednje ili normalno gazirana, vruća i ekstra vruća voda. Voda koja nakon točenja ostane u podmetaču prazni se direktno u odvod, a na zahtev je moguće postavljanje podnog stalka i odvoda preostale vode u kanister. Od Kärcher kompanije može se naručiti Active-Pure ili Hy-Protect filter.