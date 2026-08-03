Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S White

Za svežu vodu na 6 načina: WPD 200 AdvS White, stoni tip dispanzera za vodu u beloj boji obezbeđuje vodu za do 100 ljudi. Sa patentiranim termičkim čišćenjem i displejem.

Naš dispanzer za vodu WPD 200 Adv S White je unapređeni stoni tip dispanzera za vodu za do 100 ljudi, koji nudi rashlađenu vodu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu (srednje i normalno), kao i vruću i ekstra vruću vodu. Patentirani sistem termičkog čišćenja, pumpa, transparentni displej, efikasne funkcije za uštedu energije (režim za uštedu energije i stendbaj režim), kao i praktičan odvod vode sa podmetača, sve ovo dolazi u okviru standardne opreme. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Na zahtev je moguće postavljanje podnog stalka i odvod preostale vode u kanister.

Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
  • Lako rukovanje: npr. željena temperatura, količina CO₂, zamena filtera, galerija slika.
Izuzetno visok prostor za točenje
  • Izlazni otvor na 30 cm visine. Olakšano punjenje čak i većih posuda.
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
  • Filter Hy-Protect odstranjuje viruse i bakterije, a čuva dragocene minerale.
  • Active-Pure filter: zadržava hlor i teške metale iz vodovoda.
Dodatne vrste vode
  • Gazirana voda (srednje ili normalno), kao i vruća i vrlo vruća voda.
Dozator na izlaznom otvoru
  • Količina koja se sipa može se prilagoditi veličini posude za piće: 0,2 l za šolje / čaše: 0,5 l ili 1 l za flaše.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Rashladno sredstvo R290
Vruća voda da
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 26,4
Težina (sa priborom) (kg) 26,7
Težina sa ambalažom (kg) 29,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Automatska termička dezinfekcija
  • Automatic rinsing
  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Eco režim
  • Programiranje preko tajmera
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: Napredni
  • Higijensko čišćenje: termički
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S White
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S White
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. S White
Videos
Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
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