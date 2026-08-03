Naš dispanzer za vodu WPD 200 Adv S White je unapređeni stoni tip dispanzera za vodu za do 100 ljudi, koji nudi rashlađenu vodu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu (srednje i normalno), kao i vruću i ekstra vruću vodu. Patentirani sistem termičkog čišćenja, pumpa, transparentni displej, efikasne funkcije za uštedu energije (režim za uštedu energije i stendbaj režim), kao i praktičan odvod vode sa podmetača, sve ovo dolazi u okviru standardne opreme. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Na zahtev je moguće postavljanje podnog stalka i odvod preostale vode u kanister.