Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. White

WPD 200 Adv White: stoni tip dispanzera za vodu u beloj boji. Nudi negaziranu vodu na 4 različite temperature, od hladne do ekstra vruće. Sa displejem i termičkim čišćenjem.

Naš dispanzer vode WPD 200 Adv White je dovoljan za 100 ljudi, a u ponudi je sveže rashlađena voda i voda na sobnoj temperaturi, vruća i ekstra vruća voda, jednostavnim pritiskom dugmeta. Unapređeni stoni tip modela je opremljen patentiranim sistemom termičkog čišćenja i direktnim odvodom vode preostale u podmetaču, čime su i direktni troškovi održavanja veoma mali. Voda se filtrira kroz jedan od dva filtera, Active-Pure ili Hy-Protect, koji se mogu posebno naručiti preko kompanije Kärcher. U ponudi je i podni stalak i pumpa. Po želji moguće je instalirati i odvod ostataka vode u kanister. Korisne energo-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim) deo su standarde opreme.

Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Dozator na izlaznom otvoru
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Rashladno sredstvo R290
Vruća voda da
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 25,6
Težina (sa priborom) (kg) 25,9
Težina sa ambalažom (kg) 29,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Automatska termička dezinfekcija
  • Automatic rinsing
  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Eco režim
  • Programiranje preko tajmera
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: Napredni
  • Higijensko čišćenje: termički
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. White
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. White
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. White
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Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
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