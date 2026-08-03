Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. White
WPD 200 Adv White: stoni tip dispanzera za vodu u beloj boji. Nudi negaziranu vodu na 4 različite temperature, od hladne do ekstra vruće. Sa displejem i termičkim čišćenjem.
Naš dispanzer vode WPD 200 Adv White je dovoljan za 100 ljudi, a u ponudi je sveže rashlađena voda i voda na sobnoj temperaturi, vruća i ekstra vruća voda, jednostavnim pritiskom dugmeta. Unapređeni stoni tip modela je opremljen patentiranim sistemom termičkog čišćenja i direktnim odvodom vode preostale u podmetaču, čime su i direktni troškovi održavanja veoma mali. Voda se filtrira kroz jedan od dva filtera, Active-Pure ili Hy-Protect, koji se mogu posebno naručiti preko kompanije Kärcher. U ponudi je i podni stalak i pumpa. Po želji moguće je instalirati i odvod ostataka vode u kanister. Korisne energo-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim) deo su standarde opreme.
Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Dozator na izlaznom otvoru
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1900
|Rashladno sredstvo
|R290
|Vruća voda
|da
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|25,6
|Težina (sa priborom) (kg)
|25,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|29,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Automatska termička dezinfekcija
- Automatic rinsing
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Eco režim
- Programiranje preko tajmera
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: Napredni
- Higijensko čišćenje: termički
Videos
Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
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