Naš dispanzer vode WPD 200 Adv White je dovoljan za 100 ljudi, a u ponudi je sveže rashlađena voda i voda na sobnoj temperaturi, vruća i ekstra vruća voda, jednostavnim pritiskom dugmeta. Unapređeni stoni tip modela je opremljen patentiranim sistemom termičkog čišćenja i direktnim odvodom vode preostale u podmetaču, čime su i direktni troškovi održavanja veoma mali. Voda se filtrira kroz jedan od dva filtera, Active-Pure ili Hy-Protect, koji se mogu posebno naručiti preko kompanije Kärcher. U ponudi je i podni stalak i pumpa. Po želji moguće je instalirati i odvod ostataka vode u kanister. Korisne energo-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim) deo su standarde opreme.