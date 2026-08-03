Dispenzer za vodu WPD 200 Basic Black

Dispanzer vode WPD 200 Basic Black: stoni uređaj za 100 ljudi, sa negaz. rashlađenom vodom ili vodom na sobnoj temperaturi. Sa funkcijama za uštedu energije i podmetačem. Hemijsko čišćenje.

Opremljen korisnim funkcijama za uštedu energije (režim za uštedu energije i stendbaj režim), kao i integrisanim podmetačem, naš dispanzer vode WPD 200 Basic Black dovoljan je za potrebe 100 ljudi, a u bilo kom trenutku iz njega se može natočiti voda na sobnoj temperaturi, kao i rashlađena negazirana voda. Osnovni stoni tip modela u crnoj boji, koji zauzima vrlo malo prostora, radi sa Active-Pure ili Hy-Protect Kärcher filterima, koji se kupuju posebno. Takođe se mogu naručiti i podni stalak i pumpa, kao i setovi za njihovo povezivanje, kako bi se voda zaostala u podmetaču odvela do kanistera. Aparat se čisti hemijski.

Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 300
Rashladno sredstvo R290
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 23,6
Težina (sa priborom) (kg) 23,9
Težina sa ambalažom (kg) 27,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: BASIC
  • Higijensko čišćenje: hemijski
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic Black
Videos
Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.