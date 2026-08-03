Dispenzer za vodu WPD 200 Basic Black
Dispanzer vode WPD 200 Basic Black: stoni uređaj za 100 ljudi, sa negaz. rashlađenom vodom ili vodom na sobnoj temperaturi. Sa funkcijama za uštedu energije i podmetačem. Hemijsko čišćenje.
Opremljen korisnim funkcijama za uštedu energije (režim za uštedu energije i stendbaj režim), kao i integrisanim podmetačem, naš dispanzer vode WPD 200 Basic Black dovoljan je za potrebe 100 ljudi, a u bilo kom trenutku iz njega se može natočiti voda na sobnoj temperaturi, kao i rashlađena negazirana voda. Osnovni stoni tip modela u crnoj boji, koji zauzima vrlo malo prostora, radi sa Active-Pure ili Hy-Protect Kärcher filterima, koji se kupuju posebno. Takođe se mogu naručiti i podni stalak i pumpa, kao i setovi za njihovo povezivanje, kako bi se voda zaostala u podmetaču odvela do kanistera. Aparat se čisti hemijski.
Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 300
|Rashladno sredstvo
|R290
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|23,6
|Težina (sa priborom) (kg)
|23,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|27,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: BASIC
- Higijensko čišćenje: hemijski
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Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
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