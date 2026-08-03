Opremljen korisnim funkcijama za uštedu energije (režim za uštedu energije i stendbaj režim), kao i integrisanim podmetačem, naš dispanzer vode WPD 200 Basic Black dovoljan je za potrebe 100 ljudi, a u bilo kom trenutku iz njega se može natočiti voda na sobnoj temperaturi, kao i rashlađena negazirana voda. Osnovni stoni tip modela u crnoj boji, koji zauzima vrlo malo prostora, radi sa Active-Pure ili Hy-Protect Kärcher filterima, koji se kupuju posebno. Takođe se mogu naručiti i podni stalak i pumpa, kao i setovi za njihovo povezivanje, kako bi se voda zaostala u podmetaču odvela do kanistera. Aparat se čisti hemijski.