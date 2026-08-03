Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S Black

Dispanzer vode WPD 200 Basic S Black nudi 3 tipa vode (rashlađenu, vodu na sobnoj temperaturi, gaziranu). Stoni tip za vodu do 100 ljudi, sa podmetačem i pumpom. Hemijsko čišćenje.

Naš stoni tip dispanzera za vodu WPD 200 Basic S Black je pogodan za do 100 ljudi, a nudi rashlađenu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu. Dispanzer ima integrisani podmetač i pumpu – a za njihovo povezivanje dostupni su setovi za povezivanje kako bi se zaostala voda sprovela u kanister ili direktno u odvod. Takođe je dostupno i podno postolje. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Operativni troškovi su niski zahvaljujući efikasnim funkcijama za uštedu energije (režimi za uštedu energije i stendbaj režim). Aparat se čisti hemijski.

Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 300
Rashladno sredstvo R290
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Gazirana voda da
Težina bez pribora (kg) 24,4
Težina (sa priborom) (kg) 24,7
Težina sa ambalažom (kg) 27,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: BASIC
  • Higijensko čišćenje: hemijski
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S Black
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Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
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