Naš stoni tip dispanzera za vodu WPD 200 Basic S Black je pogodan za do 100 ljudi, a nudi rashlađenu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu. Dispanzer ima integrisani podmetač i pumpu – a za njihovo povezivanje dostupni su setovi za povezivanje kako bi se zaostala voda sprovela u kanister ili direktno u odvod. Takođe je dostupno i podno postolje. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Operativni troškovi su niski zahvaljujući efikasnim funkcijama za uštedu energije (režimi za uštedu energije i stendbaj režim). Aparat se čisti hemijski.