Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S Black
Dispanzer vode WPD 200 Basic S Black nudi 3 tipa vode (rashlađenu, vodu na sobnoj temperaturi, gaziranu). Stoni tip za vodu do 100 ljudi, sa podmetačem i pumpom. Hemijsko čišćenje.
Naš stoni tip dispanzera za vodu WPD 200 Basic S Black je pogodan za do 100 ljudi, a nudi rashlađenu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu. Dispanzer ima integrisani podmetač i pumpu – a za njihovo povezivanje dostupni su setovi za povezivanje kako bi se zaostala voda sprovela u kanister ili direktno u odvod. Takođe je dostupno i podno postolje. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Operativni troškovi su niski zahvaljujući efikasnim funkcijama za uštedu energije (režimi za uštedu energije i stendbaj režim). Aparat se čisti hemijski.
Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 300
|Rashladno sredstvo
|R290
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Gazirana voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|24,4
|Težina (sa priborom) (kg)
|24,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|27,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: BASIC
- Higijensko čišćenje: hemijski
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Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
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