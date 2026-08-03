Ventilator AB 20 Ec je razvijen za ubrzano sušenje vlažnih tekstilnih površina. Kompaktan, lagan i vrlo jednostavan za transport uređaj omogućava do 50% brže sušenje - očišćene površine tepiha su time pohodne mnogo brže. Osim toga, sušilica je vrlo tiha i time se može koristiti i u područjima osetljivim na buku ili tokom radnog vremena. EC motor sa malom potrošnjom obezbeđuje nisku potrošnju energije i dug životni vek uređaja. koji je u skladu sa evropskim direktivama o energetskoj efikasnosti.