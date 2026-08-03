Duvač vazduha AB 20/1 Ec
Visoko efikasan, kompaktan, izdržljiv vazdušni ventilator AB 20 Ec za ubrzavanje sušenja očišćenih površina tepiha do 50%. Ispunjava evropske direktive za efikasnost.
Ventilator AB 20 Ec je razvijen za ubrzano sušenje vlažnih tekstilnih površina. Kompaktan, lagan i vrlo jednostavan za transport uređaj omogućava do 50% brže sušenje - očišćene površine tepiha su time pohodne mnogo brže. Osim toga, sušilica je vrlo tiha i time se može koristiti i u područjima osetljivim na buku ili tokom radnog vremena. EC motor sa malom potrošnjom obezbeđuje nisku potrošnju energije i dug životni vek uređaja. koji je u skladu sa evropskim direktivama o energetskoj efikasnosti.
Obeležja i prednosti
EC-motor sa malom potrošnjomIzdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj. Motor sa 3-stepenom kontrolom. Ventilator je u skladu sa evropskim smernicama za energetsku efikasnost.
Kompaktan dizajn sa malom težinomZahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini jednostavno je za transport. Udobna ručka za lako nošenje.
Niski nivo buke tokom radaMože se koristiti i u toku rada bez problema . Jedva primetan izvor buke prilikom rada u radnom vremenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok vazduha (stepen 1/2/3) (m³/h)
|1200
|Broj obrtaja duvalice (stepen 1/2/3) (rpm)
|1450
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|120
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|375 x 353 x 371
Oprema
- Robusno plastično kućište
- Ergonomska drška za nošenje
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
Područja primene
- Za ubrzano sušenje vlažnih tekstilnih površina
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