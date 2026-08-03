Duvač vazduha AB 20/1 Ec

Visoko efikasan, kompaktan, izdržljiv vazdušni ventilator AB 20 Ec za ubrzavanje sušenja očišćenih površina tepiha do 50%. Ispunjava evropske direktive za efikasnost.

Ventilator AB 20 Ec je razvijen za ubrzano sušenje vlažnih tekstilnih površina. Kompaktan, lagan i vrlo jednostavan za transport uređaj omogućava do 50% brže sušenje - očišćene površine tepiha su time pohodne mnogo brže. Osim toga, sušilica je vrlo tiha i time se može koristiti i u područjima osetljivim na buku ili tokom radnog vremena. EC motor sa malom potrošnjom obezbeđuje nisku potrošnju energije i dug životni vek uređaja. koji je u skladu sa evropskim direktivama o energetskoj efikasnosti.

Obeležja i prednosti
Duvač vazduha AB 20/1 Ec: EC-motor sa malom potrošnjom
EC-motor sa malom potrošnjom
Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj. Motor sa 3-stepenom kontrolom. Ventilator je u skladu sa evropskim smernicama za energetsku efikasnost.
Duvač vazduha AB 20/1 Ec: Kompaktan dizajn sa malom težinom
Kompaktan dizajn sa malom težinom
Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini jednostavno je za transport. Udobna ručka za lako nošenje.
Duvač vazduha AB 20/1 Ec: Niski nivo buke tokom rada
Niski nivo buke tokom rada
Može se koristiti i u toku rada bez problema . Jedva primetan izvor buke prilikom rada u radnom vremenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok vazduha (stepen 1/2/3) (m³/h) 1200
Broj obrtaja duvalice (stepen 1/2/3) (rpm) 1450
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 120
Dužina kabla (m) 7,5
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina sa ambalažom (kg) 9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 375 x 353 x 371

Oprema

  • Robusno plastično kućište
  • Ergonomska drška za nošenje
  • Integrisana pregrada za mrežni kabl
Područja primene
  • Za ubrzano sušenje vlažnih tekstilnih površina
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