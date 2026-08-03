Učinkoviti uređaj za raspršnu ekstrakciju Puzzi 30/4 E sa samo 66 dB(A) je najtiši mokri usisivač u svojoj klasi. Uređaj je opremljen tankom za svežu vodu od 30 l i omogućuje čišćenje bez prekida na velikim površinama. Zahvaljujući integrisanoj utičnici za PW 30/1 učinak po površini može još da se poveća. Praktičan koncept vertikalnog oblika garantuje ergonomski rad koji zauzima malo mesto uprkos velikim zapreminama. Uređaj raspolaže integrisanim grejnim elementima za opciono zagrevanje tanka za svežu vodu. Tako temperaturu sveže vode možete da održavate na istom nivou – za prvoklasne rezultate u čišćenju.