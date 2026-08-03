Čistač sa raspršivanjem Puzzi 30/4 E
Najtiši mokri usisivač u svojoj klasi: Puzzi 30/4 E (66 dB(A)). Za velike površine pod tepisima. Ergonomski koncept, integrisani grejni elementi (opciono zagrevanje rezerv. za svežu vodu).
Učinkoviti uređaj za raspršnu ekstrakciju Puzzi 30/4 E sa samo 66 dB(A) je najtiši mokri usisivač u svojoj klasi. Uređaj je opremljen tankom za svežu vodu od 30 l i omogućuje čišćenje bez prekida na velikim površinama. Zahvaljujući integrisanoj utičnici za PW 30/1 učinak po površini može još da se poveća. Praktičan koncept vertikalnog oblika garantuje ergonomski rad koji zauzima malo mesto uprkos velikim zapreminama. Uređaj raspolaže integrisanim grejnim elementima za opciono zagrevanje tanka za svežu vodu. Tako temperaturu sveže vode možete da održavate na istom nivou – za prvoklasne rezultate u čišćenju.
Obeležja i prednosti
Izuzetno tihoSamo 66 dB(A).
Velika zapremina rezervoaraČišćenje velikih površina.
Utičnica za PW 30/1Povećanje učinka po površini i mehanička obrada resa.
Rezervoar za prljavu vodu koji se skida
- Radi pražnjenja rezervoar se može izvući.
Veliki transportni točkovi
Velika zapremina rezervoara
Dobro usisavanje
Veliki učinak čišćenja
Ručka podesiva po visini
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|60 - 75
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Količina raspršivanja (l/min)
|3
|Pritisak raspršivanja (bar)
|4
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|30 / 15
|Snaga turbine (W)
|1200
|Kapacitet pumpe (W)
|70
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Dužina kabla (m)
|15
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|28
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Utičnica za glavu za pranje Professional: PW 30/1
- Crevo za raspršivanje/usisavanje: 4 m
- Pištolj za raspršivanje/usisavanje
Oprema
- Pisak-mlaznica: Mlaznica za pod, žuta
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