Koncipiran za usisavanje velikih količina finih opiljaka i prašina štetnih po zdravlje (AGW >0,1 mg/m³), kao i primenu u eksplozivnim oblastima zone 22, mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 impresionira pri upotrebi u teškim industrijskim uslovima. Njegov učinkovit i energetski efikasan (IE2) radijalni kompresor sa velikim protokom omogućava i trajni režim rada u sistemu rada u tri smene. Mobilni sistem za otprašivanje, sa trofaznim pogonom i potrošnjom električne energije od 2,2 kW radi sa sistemom filtera klase prašine M, integrisanim mehaničkim istresanjem filtera i rezervoarom za prikupljanje od 170 litara. Može da se prazni veoma lako i ergonomski, bez uklanjanja pogonske glave, zahvaljujući šasiji koja se spušta. Pri tome PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevo za izjednačavanje pritiska na sistemu za otprašivanje osiguravaju pražnjenje uz minimalnu prašinu i bezbedno odlaganje usisanog materijala.