Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Za primenu u zoni 22: sistem za otprašivanje ID 130/22 Z22. Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Mobilan, sa pogonom na trofaznu struju, robusan.
Koncipiran za usisavanje velikih količina finih opiljaka i prašina štetnih po zdravlje (AGW >0,1 mg/m³), kao i primenu u eksplozivnim oblastima zone 22, mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 impresionira pri upotrebi u teškim industrijskim uslovima. Njegov učinkovit i energetski efikasan (IE2) radijalni kompresor sa velikim protokom omogućava i trajni režim rada u sistemu rada u tri smene. Mobilni sistem za otprašivanje, sa trofaznim pogonom i potrošnjom električne energije od 2,2 kW radi sa sistemom filtera klase prašine M, integrisanim mehaničkim istresanjem filtera i rezervoarom za prikupljanje od 170 litara. Može da se prazni veoma lako i ergonomski, bez uklanjanja pogonske glave, zahvaljujući šasiji koja se spušta. Pri tome PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevo za izjednačavanje pritiska na sistemu za otprašivanje osiguravaju pražnjenje uz minimalnu prašinu i bezbedno odlaganje usisanog materijala.
Obeležja i prednosti
Sa veoma velikim zvezdastim filterom i dodatnim patronskim filterom
- Pruža duži vek trajanja uz manje održavanja i niske troškove.
- Veoma efikasno čišćenje filtera zahvaljujući mrežici za ojačanje u filter kesi.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
- Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
- Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Usisavanje (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Kapacitet posude (l)
|170
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|9
|Nazivni prečnik spoja
|ID 140
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|72
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|164
|Težina sa ambalažom (kg)
|168
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
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Područja primene
- For large quantities of fine swarf and hazardous dust (OEL ≥ 0.1 mg/m³)