Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22

Za primenu u zoni 22: sistem za otprašivanje ID 130/22 Z22. Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Mobilan, sa pogonom na trofaznu struju, robusan.

Koncipiran za usisavanje velikih količina finih opiljaka i prašina štetnih po zdravlje (AGW >0,1 mg/m³), kao i primenu u eksplozivnim oblastima zone 22, mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 impresionira pri upotrebi u teškim industrijskim uslovima. Njegov učinkovit i energetski efikasan (IE2) radijalni kompresor sa velikim protokom omogućava i trajni režim rada u sistemu rada u tri smene. Mobilni sistem za otprašivanje, sa trofaznim pogonom i potrošnjom električne energije od 2,2 kW radi sa sistemom filtera klase prašine M, integrisanim mehaničkim istresanjem filtera i rezervoarom za prikupljanje od 170 litara. Može da se prazni veoma lako i ergonomski, bez uklanjanja pogonske glave, zahvaljujući šasiji koja se spušta. Pri tome PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevo za izjednačavanje pritiska na sistemu za otprašivanje osiguravaju pražnjenje uz minimalnu prašinu i bezbedno odlaganje usisanog materijala.

Obeležja i prednosti
Sa veoma velikim zvezdastim filterom i dodatnim patronskim filterom
  • Pruža duži vek trajanja uz manje održavanja i niske troškove.
  • Veoma efikasno čišćenje filtera zahvaljujući mrežici za ojačanje u filter kesi.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
  • Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
  • Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 369 / 1329
Usisavanje (mbar/kPa) 25 / 2,5
Kapacitet posude (l) 170
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 9
Nazivni prečnik spoja ID 140
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 72
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 164
Težina sa ambalažom (kg) 168
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 790 x 1580

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
Industrijski otprašivač ID 130/22 Z22
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Područja primene
  • For large quantities of fine swarf and hazardous dust (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
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