Sistem za otprašivanje ID 130/22 sa snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protokom,dizajniran za stalni rad u tri smene. Mobilan sistem sa pogonom na trofaznu struju i potrošnjom 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje velikih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (MAK > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano ručnim mehanizmom za istresanje. Rezervoar za prikupljanje veličine 170 litara može da se prazni bez uklanjanja pogonske glave, kao i jednostavno i ergonomski, zahvaljujući šasiji koja se spušta. PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevo za izjednačavanje pritiska na uređaju osiguravaju pražnjenje uz malo prisustvo prašine i bezbedno odlaganje usisanog materijala. Pored toga, na zahtev mogu biti integrisani razni sistemi za osiguranje od prepunjavanja. Takođe je moguće i produženje sistema na više usisnih mesta, kao i proširenje oblasti primene na klasu prašine H.