Industrijski otprašivač ID 130/22

Mobilni sistem za otprašivanje ID 130/22 sa pogonom na trofaznu struju za usisavanje većih količina opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija, jednostavna za servisiranje.

Sistem za otprašivanje ID 130/22 sa snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protokom,dizajniran za stalni rad u tri smene. Mobilan sistem sa pogonom na trofaznu struju i potrošnjom 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje velikih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (MAK > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano ručnim mehanizmom za istresanje. Rezervoar za prikupljanje veličine 170 litara može da se prazni bez uklanjanja pogonske glave, kao i jednostavno i ergonomski, zahvaljujući šasiji koja se spušta. PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevo za izjednačavanje pritiska na uređaju osiguravaju pražnjenje uz malo prisustvo prašine i bezbedno odlaganje usisanog materijala. Pored toga, na zahtev mogu biti integrisani razni sistemi za osiguranje od prepunjavanja. Takođe je moguće i produženje sistema na više usisnih mesta, kao i proširenje oblasti primene na klasu prašine H.

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 130/22: Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 130/22: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Industrijski otprašivač ID 130/22: Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 370 / 1329
Usisavanje (mbar/kPa) 33 / 3,3
Kapacitet posude (l) 170
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 9
Nazivni prečnik spoja ID 140
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 75
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 158
Težina sa ambalažom (kg) 163
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 790 x 1580

Oprema

  • Filteri: Kertridž filter
Industrijski otprašivač ID 130/22
Industrijski otprašivač ID 130/22
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Područja primene
  • Za usisavanje većih količina prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³)
  • Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašine
Pribor