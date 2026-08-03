Industrijski otprašivač ID 130/22
Mobilni sistem za otprašivanje ID 130/22 sa pogonom na trofaznu struju za usisavanje većih količina opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija, jednostavna za servisiranje.
Sistem za otprašivanje ID 130/22 sa snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protokom,dizajniran za stalni rad u tri smene. Mobilan sistem sa pogonom na trofaznu struju i potrošnjom 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje velikih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (MAK > 0,1 mg/m³). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano ručnim mehanizmom za istresanje. Rezervoar za prikupljanje veličine 170 litara može da se prazni bez uklanjanja pogonske glave, kao i jednostavno i ergonomski, zahvaljujući šasiji koja se spušta. PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevo za izjednačavanje pritiska na uređaju osiguravaju pražnjenje uz malo prisustvo prašine i bezbedno odlaganje usisanog materijala. Pored toga, na zahtev mogu biti integrisani razni sistemi za osiguranje od prepunjavanja. Takođe je moguće i produženje sistema na više usisnih mesta, kao i proširenje oblasti primene na klasu prašine H.
Obeležja i prednosti
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na raduTehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glaveŠasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravljePražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Usisavanje (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Kapacitet posude (l)
|170
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|9
|Nazivni prečnik spoja
|ID 140
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|75
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|158
|Težina sa ambalažom (kg)
|163
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Oprema
- Filteri: Kertridž filter
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Područja primene
- Za usisavanje većih količina prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³)
- Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašine