Mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom električne energije od 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano električnim mehanizmom za istresanje. Sistem za otprašivanje raspolaže snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protocima koji je dizajniran za kontinualni rad u tri smene. Pored svoje robusne konstrukcije koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Šasija koja se spušta omogućava jednostavno i ergonomsko pražnjenje rezervoara za prikupljanje veličine 170 litara bez uklanjanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevu za izjednačavanje pritiska na uređaju pražnjenje se vrši bezbedno i uz malo prisustvo prašine.