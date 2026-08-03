Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc

Kompaktni, mobilni sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa motornim istresanjem filtera za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina(AGW > 0,1 mg/m³). Sa pogonom na trofaznu struju.

Mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom električne energije od 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano električnim mehanizmom za istresanje. Sistem za otprašivanje raspolaže snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protocima koji je dizajniran za kontinualni rad u tri smene. Pored svoje robusne konstrukcije koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Šasija koja se spušta omogućava jednostavno i ergonomsko pražnjenje rezervoara za prikupljanje veličine 170 litara bez uklanjanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevu za izjednačavanje pritiska na uređaju pražnjenje se vrši bezbedno i uz malo prisustvo prašine.

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc: Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc: Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Bezbedno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 370 / 1329
Usisavanje (mbar/kPa) 33 / 3,3
Kapacitet posude (l) 170
Naznačena ulazna snaga (kW) 2,2
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 9
Nazivni prečnik spoja ID 140
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 75
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 174
Težina sa ambalažom (kg) 174
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc
Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc
Videos
Područja primene
  • For large quantities of fine swarf and hazardous dust (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Pribor