Industrijski otprašivač ID 130/22 Afc
Kompaktni, mobilni sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa motornim istresanjem filtera za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina(AGW > 0,1 mg/m³). Sa pogonom na trofaznu struju.
Mobilni industrijski sistem za otprašivanje ID 130/22 Afc sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom električne energije od 2,2 kW i filterskim sistemom klase prašine M je dizajniran za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Efikasno čišćenje izdržljivog i kompaktnog filtera je realizovano električnim mehanizmom za istresanje. Sistem za otprašivanje raspolaže snažnim i energetski efikasnim (IE2) radijalnim kompresorom sa visokim zapreminskim protocima koji je dizajniran za kontinualni rad u tri smene. Pored svoje robusne konstrukcije koja omogućava jednostavno servisiranje on ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Šasija koja se spušta omogućava jednostavno i ergonomsko pražnjenje rezervoara za prikupljanje veličine 170 litara bez uklanjanja pogonske glave. Zahvaljujući PE vreći sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje i crevu za izjednačavanje pritiska na uređaju pražnjenje se vrši bezbedno i uz malo prisustvo prašine.
Obeležja i prednosti
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na raduTehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glaveŠasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravljePražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Bezbedno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Usisavanje (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Kapacitet posude (l)
|170
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,2
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|9
|Nazivni prečnik spoja
|ID 140
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|75
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|174
|Težina sa ambalažom (kg)
|174
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videos
Područja primene
- For large quantities of fine swarf and hazardous dust (OEL ≥ 0.1 mg/m³)