Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc

Sistem za ekstrakciju prašine 350/110 Afc srednjeg pritiska se koristi za bezbedno i uredno usisavanje većih količina prašine i sitnih opiljaka. Pouzdano rešenje za profesionalnu upotrebu.

Usisavanje većih količina prašine i sitnih opiljaka u industrijskom okruženju je osnovna primena sistema srednjeg pritiska za ekstrakciju prašine 350/110 Afc za ekstrakciju prašine. Opremljen je i džepastim filterom za prašinu klase M u skladu sa standardom DIN EN 60335-2-69, kao i posudom zapremine 100 litara (DN 250) sa kontrolnim prozorom i integrisanim crevom (DN 25), kao i okruglom vrećom sa donjim držačem i crevom za kompenzaciju pritiska sa brzom spojnicom. Pogon je u cilju smanjenja buke potpuno zvučno izolovan, a opremljen je i prigušivačem u nizvodnom toku. Standardna isporuka podrazumeva i kontrolni orman u skladu sa IP 54 stepenom zaštite (prema nemačkim VDE propisima 0113).

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc: Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Filter prašine klase M dizajniran za bezbedno usisavanje opasnih čestica.
Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.
Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc: Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filtera
Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filtera
Usisavanje bez prekida uz konstantno veliku usisnu snagu, bez opadanja efikasnosti filtera. Zavareni šavovi garantuju dug vek trajanja džepastog filtera. Efikasno i udobno čišćenje filtera, kao i konstantna usisna snaga.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 972 / 3500
Usisavanje (mbar/kPa) 71 / 7,1
Kapacitet posude (l) 100
Naznačena ulazna snaga (kW) 11
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 24
Nazivni prečnik spoja ID 250
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 75
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 754
Težina sa ambalažom (kg) 797
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc
Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc
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Područja primene
  • Za usisavanje velike količine prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Za usisavanje velike količine finih opiljaka i fine prašine ili prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥0,1 mg/m³)
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