Industrijski otprašivač ID 350/110 Afc
Sistem za ekstrakciju prašine 350/110 Afc srednjeg pritiska se koristi za bezbedno i uredno usisavanje većih količina prašine i sitnih opiljaka. Pouzdano rešenje za profesionalnu upotrebu.
Usisavanje većih količina prašine i sitnih opiljaka u industrijskom okruženju je osnovna primena sistema srednjeg pritiska za ekstrakciju prašine 350/110 Afc za ekstrakciju prašine. Opremljen je i džepastim filterom za prašinu klase M u skladu sa standardom DIN EN 60335-2-69, kao i posudom zapremine 100 litara (DN 250) sa kontrolnim prozorom i integrisanim crevom (DN 25), kao i okruglom vrećom sa donjim držačem i crevom za kompenzaciju pritiska sa brzom spojnicom. Pogon je u cilju smanjenja buke potpuno zvučno izolovan, a opremljen je i prigušivačem u nizvodnom toku. Standardna isporuka podrazumeva i kontrolni orman u skladu sa IP 54 stepenom zaštite (prema nemačkim VDE propisima 0113).
Obeležja i prednosti
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na raduFilter prašine klase M dizajniran za bezbedno usisavanje opasnih čestica.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glavePražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja. Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.
Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filteraUsisavanje bez prekida uz konstantno veliku usisnu snagu, bez opadanja efikasnosti filtera. Zavareni šavovi garantuju dug vek trajanja džepastog filtera. Efikasno i udobno čišćenje filtera, kao i konstantna usisna snaga.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Usisavanje (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|11
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|24
|Nazivni prečnik spoja
|ID 250
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|75
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|754
|Težina sa ambalažom (kg)
|797
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Područja primene
- Za usisavanje velike količine prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za usisavanje velike količine finih opiljaka i fine prašine ili prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥0,1 mg/m³)