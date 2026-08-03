Usisavanje većih količina prašine i sitnih opiljaka u industrijskom okruženju je osnovna primena sistema srednjeg pritiska za ekstrakciju prašine 350/110 Afc za ekstrakciju prašine. Opremljen je i džepastim filterom za prašinu klase M u skladu sa standardom DIN EN 60335-2-69, kao i posudom zapremine 100 litara (DN 250) sa kontrolnim prozorom i integrisanim crevom (DN 25), kao i okruglom vrećom sa donjim držačem i crevom za kompenzaciju pritiska sa brzom spojnicom. Pogon je u cilju smanjenja buke potpuno zvučno izolovan, a opremljen je i prigušivačem u nizvodnom toku. Standardna isporuka podrazumeva i kontrolni orman u skladu sa IP 54 stepenom zaštite (prema nemačkim VDE propisima 0113).