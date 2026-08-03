Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc
Mobilni otprašivač RI 334 D4-ENT-M IE2 karakteriše visokopritisni kompresor namenjen separaciji svih vrsta čestica prašine i opiljaka.
Otprašivač RI 334 D4-ENT-M IE2 omogućava bezbedno usisavanje u mašinskim pogonima. Zahvaljujući visokopritisnom kompresoru, pogodan je za separaciju problematične (npr. nataložene) prašine i opiljaka svih vrsta. Dostupno je više verzija uređaja, prema performansama i klasi filtera, sve do filtera prašine klase H za separaciju kancerogenih čestica. Razvodni orman sa automatskim tresačem filtera garantuje dug vek trajanja. Opciono dostupno: prekidač diferencijalnog pritiska za praćenje stanja filtera, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za praćenje nivoa napunjenosti.
Obeležja i prednosti
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na raduTehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glaveŠasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravljePražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska. Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Usisavanje (mbar/kPa)
|140 / 14
|Kapacitet posude (l)
|50
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|3,2
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|200
|Težina sa ambalažom (kg)
|200,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|915 x 777 x 1824