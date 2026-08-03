Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc

Mobilni otprašivač RI 334 D4-ENT-M IE2 karakteriše visokopritisni kompresor namenjen separaciji svih vrsta čestica prašine i opiljaka.

Otprašivač RI 334 D4-ENT-M IE2 omogućava bezbedno usisavanje u mašinskim pogonima. Zahvaljujući visokopritisnom kompresoru, pogodan je za separaciju problematične (npr. nataložene) prašine i opiljaka svih vrsta. Dostupno je više verzija uređaja, prema performansama i klasi filtera, sve do filtera prašine klase H za separaciju kancerogenih čestica. Razvodni orman sa automatskim tresačem filtera garantuje dug vek trajanja. Opciono dostupno: prekidač diferencijalnog pritiska za praćenje stanja filtera, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za praćenje nivoa napunjenosti.

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc: Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc: Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska. Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 138 / 495
Usisavanje (mbar/kPa) 140 / 14
Kapacitet posude (l) 50
Naznačena ulazna snaga (kW) 4
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 3,2
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 200
Težina sa ambalažom (kg) 200,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 915 x 777 x 1824
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc
Industrijski otprašivač ID 50/40 Afc
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