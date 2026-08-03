Otprašivač RI 334 D4-ENT-M IE2 omogućava bezbedno usisavanje u mašinskim pogonima. Zahvaljujući visokopritisnom kompresoru, pogodan je za separaciju problematične (npr. nataložene) prašine i opiljaka svih vrsta. Dostupno je više verzija uređaja, prema performansama i klasi filtera, sve do filtera prašine klase H za separaciju kancerogenih čestica. Razvodni orman sa automatskim tresačem filtera garantuje dug vek trajanja. Opciono dostupno: prekidač diferencijalnog pritiska za praćenje stanja filtera, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za praćenje nivoa napunjenosti.