Mobilan industrijski usisivač IVR 100/30 Ef sa pogonom na trofaznu struju je specijalno razvijen za najviše industrijske zahteve u pogledu performansi, robusnosti i jednostavnosti rukovanja. Opremljen sa zavarenim prihvatima za viljuškar, ušicama za dizalicu, klapnom za pražnjenje, kao i ergonomskom šasijom koja se spušta, pražnjenje njegovog rezervoara za prikupljanje zapremine od 100 litara je moguće na nekoliko komfornih načina, bez potrebe da se pri tome mora uklanjati pogonska glava. Velike količine čvrstih materijala, kao što su fini i grubi opiljci i prašine koji su štetni po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³), pesak ili šljunak za peskarenje se na taj način mnogu brzo i jednostavno odložiti na otpad. Filterski sistem za klasu prašine M sa izdržljivim džepastim filterom koji se može prati, kao i mogućnošću ručnog čišćenja filtera u svakom trenutku obezbeđuje sigurno usisavanje pri konstantno visokom kapacitetu usisavanja. To je obezbeđeno snažnim, energetski efikasnim kompresorom sa bočnim kanalom (IE2), kao i direktno pogonjenim motorom sa potrošnjom električne energije od 3 kW, koji zahteva minimalno održavanje i koji je koncipiran za konstantan režim rada.