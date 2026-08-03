Industrijski usisivač IVR 100/30 Ef
Robusan ind. usisivač IVR 100/30 Ef. Za mobilno i stacionarno usisavanje čvrstih materija – od fine prašine, preko prašina koje su štetne po zdravlje, pa do peska i šljunka za peskarenje.
Mobilan industrijski usisivač IVR 100/30 Ef sa pogonom na trofaznu struju je specijalno razvijen za najviše industrijske zahteve u pogledu performansi, robusnosti i jednostavnosti rukovanja. Opremljen sa zavarenim prihvatima za viljuškar, ušicama za dizalicu, klapnom za pražnjenje, kao i ergonomskom šasijom koja se spušta, pražnjenje njegovog rezervoara za prikupljanje zapremine od 100 litara je moguće na nekoliko komfornih načina, bez potrebe da se pri tome mora uklanjati pogonska glava. Velike količine čvrstih materijala, kao što su fini i grubi opiljci i prašine koji su štetni po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³), pesak ili šljunak za peskarenje se na taj način mnogu brzo i jednostavno odložiti na otpad. Filterski sistem za klasu prašine M sa izdržljivim džepastim filterom koji se može prati, kao i mogućnošću ručnog čišćenja filtera u svakom trenutku obezbeđuje sigurno usisavanje pri konstantno visokom kapacitetu usisavanja. To je obezbeđeno snažnim, energetski efikasnim kompresorom sa bočnim kanalom (IE2), kao i direktno pogonjenim motorom sa potrošnjom električne energije od 3 kW, koji zahteva minimalno održavanje i koji je koncipiran za konstantan režim rada.
Obeležja i prednosti
Praktična zaklopka za ručno pražnjenjeZa lako pražnjenje, npr. na pokretne trake ili u kontejnere ispod nivoa poda. Praktično i vremenski štedljivo pražnjenje čak i velikih količina usisanih nečistoća. Uške za dizalicu omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje dizalicom.
Posebno robustan i fleksibilanSa praktičnim, pokretnim kolenom/priključkom za usisno crevo. Sa brojnim mogućnostima odlaganja pribora. Uređaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaSa snagom od 3 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Zgodno ručno čišćenje filtera
- Lako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi.
- Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja.
- Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenjenu silu.
Opremljen velikim džepastim filterom
- Za bezbedno sakupljanje čvrstih materija i prašine do klase H.
- Takođe prikladan za velike količine prašine.
- Poseban oblik filtera sprečava zaglavljivanje usisane čvrste nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Usisavanje (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|62
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|172
|Težina sa ambalažom (kg)
|172,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Područja primene
- Za velike količine fine prašine i prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za velike količine čvrstih materija, finih i velikih opiljaka, pesak, šljunak