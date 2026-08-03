Industrijski usisivač RI 332 V12 opremljen višestepenim pogonom na komprimovani vazduh stvara izuzetno jak vakuum. Na taj način se prašina, pa čak i testaste materije mogu transportovati i preko dužih deonica. Pneumatski usisivač je opremljen efikasnim džepastim filterom koji pouzdano filtrira i najsitniju prašinu. Džepasti filter je dostupan u verziji od 1,75 m² ili 3,2 m². PE vreća i crevo za izjednačavanje pritiska omogućavaju pražnjenje sa veoma malim rasipanjem prašine. Posuda zapremine 100 litara ima praktičan mehanizam skidanja, a istovremeno i vraćanja.