Industrijski usisivač IVR 100/40-Pp Sc
RI 332 V12: industrijski usisivač sa pneumatskim prenosom usisane prašine ili testastih materija duž većih deonica. Sa džepastim filterom.
Industrijski usisivač RI 332 V12 opremljen višestepenim pogonom na komprimovani vazduh stvara izuzetno jak vakuum. Na taj način se prašina, pa čak i testaste materije mogu transportovati i preko dužih deonica. Pneumatski usisivač je opremljen efikasnim džepastim filterom koji pouzdano filtrira i najsitniju prašinu. Džepasti filter je dostupan u verziji od 1,75 m² ili 3,2 m². PE vreća i crevo za izjednačavanje pritiska omogućavaju pražnjenje sa veoma malim rasipanjem prašine. Posuda zapremine 100 litara ima praktičan mehanizam skidanja, a istovremeno i vraćanja.
Obeležja i prednosti
Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakom
- Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska.
- Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Jednostavno čišćenje filtera pomoću manuelnog tresača filtera
- Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantno visoku usisnu snagu.
Niski nivo buke tokom rada
- Tihi rad zahvaljujući pogonskoj jedinici sa zvučnom izolacijom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Usisavanje (mbar/kPa)
|500 / 50
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|4
|Vrsta usisavanja
|Pneumatski
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|55 - 80
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|101
|Težina sa ambalažom (kg)
|104,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|915 x 760 x 1620