Industrijski usisivač IVR 100/60 Ef
Područje primene prenosnog industrijskog usisivača IVR 100/60 Ef jesu velike količine peska i abraziva za peskarenje, kao i sitni opiljci i prašina. Idealan je za neprekidan rad u zahtevnoj industrijskoj primeni.
Opremljen sistemom filtera za klasu prašine L radi bezbednog usisavanja sitnih i grubih opiljaka i prašine ili abraziva za peskarenje: naš robusni industrijski usisivač IVR 100/60 radi na polifaznu struju, zahteva minimalno održavanje i impresivan je u zahtevnoj industrijskoj primeni. Njegov izdržljiv, perivi džepasti filter i čišćenje filtera preko ručnog mehanizma za istresanje pružaju konstantno veliku usisnu snagu. Moćni, energetski efikasan kompresor sa bočnim kanalom (IE2) za visoke potpritiske garantuje maksimalnu usisnu snagu, dok je motor sa minimalnim zahtevima za održavanje i naznačenom ulaznom snagom od 6 kW projektovan posebno za neprekidnu upotrebu. Usisivač, koji je lak za rukovanje i koji se može koristiti i kao stacionarni i kao prenosni uređaj, ima nizak stepen buke i posudu zapremine 100 l koja se može prazniti pomoću kolica za transport ili viljuškara na praktičan i ergonomičan način, bez skidanja pogonske glave. Usisani otpad se takođe može isprazniti i ručno, na za to određenom mestu.
Obeležja i prednosti
Praktična zaklopka za ručno pražnjenjeZa lako pražnjenje, npr. na pokretne trake ili u kontejnere ispod nivoa poda. Praktično i vremenski štedljivo pražnjenje čak i velikih količina usisanih nečistoća. Uške za dizalicu omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje dizalicom.
Posebno robustan i fleksibilanSa praktičnim, pokretnim kolenom/priključkom za usisno crevo. Sa brojnim mogućnostima odlaganja pribora. Uređaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaSa snagom od 6 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Zgodno ručno čišćenje filtera
- Lako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi.
- Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja.
- Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenjenu silu.
Opremljen velikim džepastim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M.
- Takođe prikladan za velike količine prašine.
- Poseban oblik filtera sprečava zaglavljivanje usisane čvrste nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Usisavanje (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|6
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|65
|Klasa prašine glavnog filtera
|L
|Površina glavnog filtera (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|250
|Težina sa ambalažom (kg)
|250,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Područja primene
- Za velike količine čvrstih materija, finih i velikih opiljaka, pesak, šljunak