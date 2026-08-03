Opremljen sistemom filtera za klasu prašine L radi bezbednog usisavanja sitnih i grubih opiljaka i prašine ili abraziva za peskarenje: naš robusni industrijski usisivač IVR 100/60 radi na polifaznu struju, zahteva minimalno održavanje i impresivan je u zahtevnoj industrijskoj primeni. Njegov izdržljiv, perivi džepasti filter i čišćenje filtera preko ručnog mehanizma za istresanje pružaju konstantno veliku usisnu snagu. Moćni, energetski efikasan kompresor sa bočnim kanalom (IE2) za visoke potpritiske garantuje maksimalnu usisnu snagu, dok je motor sa minimalnim zahtevima za održavanje i naznačenom ulaznom snagom od 6 kW projektovan posebno za neprekidnu upotrebu. Usisivač, koji je lak za rukovanje i koji se može koristiti i kao stacionarni i kao prenosni uređaj, ima nizak stepen buke i posudu zapremine 100 l koja se može prazniti pomoću kolica za transport ili viljuškara na praktičan i ergonomičan način, bez skidanja pogonske glave. Usisani otpad se takođe može isprazniti i ručno, na za to određenom mestu.