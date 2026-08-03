Industrijski usisivač IVR 100/75-Pp Ef

Usisivač za sivi liv i pesak RI 311 V27: ind. usisivač na komprimovani vazduh. Zahvaljujući klapni za pražnjenje usisivač lako uklanja teške medijume u podnim transporterima ili koritima.

Industrijski usisivač RI 311 V27 je usisivač za liveno gvožđe i pesak koji je opremljen džepastim filterom. Uređaj je opremljen klapnom za jednostavno pražnjenje teških medijuma u podnim transporterima ili koritima kojom se ručno upravlja. Pogonska jedinica se pri tome ne mora uklanjati. Pored toga šasija ima mogućnost za prihvat viljuškarom i podobna je za transport dizalicom. RI 311 V27 je razvijen specijalno za prikupljanje teških medijuma kao što je pesak, liveno gvožđe ili šljunak za peskarenje i koristi se na primer u livnicama.

Obeležja i prednosti
Praktična mogućnost za pražnjenje pomoću krana koja štedi vreme
  • Ušice za kran omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje pomoću krana.
Jednostavno čišćenje filtera pomoću manuelnog tresača filtera
  • Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantnu usisnu snagu.
  • Neuporedivo efikasno, ručno čišćenje filtera kroz armaturnu rešetku u svakoj filter vrećici.
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
  • Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Niski nivo buke tokom rada
  • Tihi rad zahvaljujući pogonskoj jedinici sa zvučnom izolacijom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok vazduha (l/s/m³/h) 203 / 732
Usisavanje (mbar/kPa) 500 / 50
Kapacitet posude (l) 100
Naznačena ulazna snaga (kW) 7,5
Vrsta usisavanja Pneumatski
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 55 - 80
Klasa prašine glavnog filtera M
Površina glavnog filtera (m²) 1,75
Težina bez pribora (kg) 123
Težina sa ambalažom (kg) 138,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 972 x 714 x 1629
Industrijski usisivač IVR 100/75-Pp Ef
Industrijski usisivač IVR 100/75-Pp Ef
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