Industrijski usisivač RI 311 V27 je usisivač za liveno gvožđe i pesak koji je opremljen džepastim filterom. Uređaj je opremljen klapnom za jednostavno pražnjenje teških medijuma u podnim transporterima ili koritima kojom se ručno upravlja. Pogonska jedinica se pri tome ne mora uklanjati. Pored toga šasija ima mogućnost za prihvat viljuškarom i podobna je za transport dizalicom. RI 311 V27 je razvijen specijalno za prikupljanje teških medijuma kao što je pesak, liveno gvožđe ili šljunak za peskarenje i koristi se na primer u livnicama.