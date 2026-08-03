Industrijski usisivač IVR 100/75-Pp Ef
Usisivač za sivi liv i pesak RI 311 V27: ind. usisivač na komprimovani vazduh. Zahvaljujući klapni za pražnjenje usisivač lako uklanja teške medijume u podnim transporterima ili koritima.
Industrijski usisivač RI 311 V27 je usisivač za liveno gvožđe i pesak koji je opremljen džepastim filterom. Uređaj je opremljen klapnom za jednostavno pražnjenje teških medijuma u podnim transporterima ili koritima kojom se ručno upravlja. Pogonska jedinica se pri tome ne mora uklanjati. Pored toga šasija ima mogućnost za prihvat viljuškarom i podobna je za transport dizalicom. RI 311 V27 je razvijen specijalno za prikupljanje teških medijuma kao što je pesak, liveno gvožđe ili šljunak za peskarenje i koristi se na primer u livnicama.
Obeležja i prednosti
Praktična mogućnost za pražnjenje pomoću krana koja štedi vreme
- Ušice za kran omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje pomoću krana.
Jednostavno čišćenje filtera pomoću manuelnog tresača filtera
- Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantnu usisnu snagu.
- Neuporedivo efikasno, ručno čišćenje filtera kroz armaturnu rešetku u svakoj filter vrećici.
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
- Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Niski nivo buke tokom rada
- Tihi rad zahvaljujući pogonskoj jedinici sa zvučnom izolacijom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Usisavanje (mbar/kPa)
|500 / 50
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Pneumatski
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|55 - 80
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|123
|Težina sa ambalažom (kg)
|138,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|972 x 714 x 1629