RI 332 V27 je industrijski usisivač koji radi na višestepeni pneumatski pogon. Jak vakuum omogućava da se prašina i testaste materije mogu kretati preko dužih deonica. Efikasan džepasti filter je takođe idealan za sitnu prašinu i dostupan je u dimenzijama od 1,75 m² ili 3,2 m². Posuda zapremine 100 litara ima praktičnu mehaniku za skidanje, koja omogućava jednostavno ponovno nameštanje. RI 332 V27, zahvaljujući PE vreći i crevu za izjednačavanje pritiska omogućava neznatno rasipanje prašine prilikom pražnjenja.