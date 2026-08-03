Industrijski usisivač IVR 100/75-Pp Sc
RI 332 V27 je industrijski usisivač sa višestepenim pogonom na komprimovani vazduh. Zahvaljujući snažnom vakuumu, prašina ili testaste materije se mogu transportovati preko dužih deonica.
RI 332 V27 je industrijski usisivač koji radi na višestepeni pneumatski pogon. Jak vakuum omogućava da se prašina i testaste materije mogu kretati preko dužih deonica. Efikasan džepasti filter je takođe idealan za sitnu prašinu i dostupan je u dimenzijama od 1,75 m² ili 3,2 m². Posuda zapremine 100 litara ima praktičnu mehaniku za skidanje, koja omogućava jednostavno ponovno nameštanje. RI 332 V27, zahvaljujući PE vreći i crevu za izjednačavanje pritiska omogućava neznatno rasipanje prašine prilikom pražnjenja.
Obeležja i prednosti
Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakom
- Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska.
Jednostavno čišćenje filtera pomoću manuelnog tresača filtera
- Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantno visoku usisnu snagu.
- Neuporedivo efikasno, ručno čišćenje filtera kroz armaturnu rešetku u svakoj filter vrećici.
Niski nivo buke tokom rada
- Tihi rad zahvaljujući pogonskoj jedinici sa zvučnom izolacijom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Usisavanje (mbar/kPa)
|500 / 50
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|7,5
|Vrsta usisavanja
|Pneumatski
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|55 - 80
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|107
|Težina sa ambalažom (kg)
|110,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|915 x 760 x 1583