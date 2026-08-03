Industrijski usisivač IVR-B 20/8

Mala, prilagodljiva ugradna jedinica IVR-B 20/8 sa posudom od nerđajućeg čelika i kompresorom sa bočnim kanalom. Pogodna za usisavanje štamparskog otpada, opiljaka i grube prašine.

Industrijski usisivač IVR-B 30/15 je savršen za zahtevne uslove u radionicama za obradu metala i plastike. Njegov izuzetno mali i kompaktan dizajn otvara mogućnosti za najraznovrsniju primenu. Zahvaljujući kertridž filteru i kvalitetnoj posudi od nerđajućeg čelika, usisavanje štamparskog otpada, opiljaka i prašine odvija se s lakoćom. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom obezbeđuje kontinuiranu i pouzdanu upotrebu (u proizvodnim linijama, npr.), dok efikasan prigušivač smanjuje emitovanje buke na minimum. Pored toga, elementi usisivača koji nisu neophodni su namerno izbačeni iz dizajna ove mašine, kako bi se omogućilo što jednostavnije rukovanje, a troškovi održavanja sveli na minimum.

Obeležja i prednosti
Industrijski usisivač IVR-B 20/8: Kompaktnih dimenzija
Kompaktnih dimenzija
Lako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih. Kompaktnost omogućava različite primene. Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.
Industrijski usisivač IVR-B 20/8: Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelika
Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelika
Sabirna posuda može se podići sa postolja uređaja. Sigurnosne štipaljke na poklopcu omogućavaju bezbedno prenošenje.
Industrijski usisivač IVR-B 20/8: Nehabajući kompresor bočnog kanala
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Kompaktan uređaj naznačene ulazne snage 0,8 kW za usisavanje čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Dolazi sa izdržljivim patronskim filterom
  • Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i malih količina prašine do klase M.
  • Veoma čista i kompaktna izvedba filtera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 39 / 140
Usisavanje (mbar/kPa) 90 / 9
Kapacitet posude (l) 20
Naznačena ulazna snaga (kW) 0,8
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50 ID 40
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Klasa prašine glavnog filtera M
Površina glavnog filtera (m²) 0,7
Težina bez pribora (kg) 32
Težina sa ambalažom (kg) 32,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 610 x 450 x 480
Industrijski usisivač IVR-B 20/8
Industrijski usisivač IVR-B 20/8
Industrijski usisivač IVR-B 20/8
Industrijski usisivač IVR-B 20/8
Pribor