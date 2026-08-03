Industrijski usisivač IVR-B 30/15 je savršen za zahtevne uslove u radionicama za obradu metala i plastike. Njegov izuzetno mali i kompaktan dizajn otvara mogućnosti za najraznovrsniju primenu. Zahvaljujući kertridž filteru i kvalitetnoj posudi od nerđajućeg čelika, usisavanje štamparskog otpada, opiljaka i prašine odvija se s lakoćom. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom obezbeđuje kontinuiranu i pouzdanu upotrebu (u proizvodnim linijama, npr.), dok efikasan prigušivač smanjuje emitovanje buke na minimum. Pored toga, elementi usisivača koji nisu neophodni su namerno izbačeni iz dizajna ove mašine, kako bi se omogućilo što jednostavnije rukovanje, a troškovi održavanja sveli na minimum.