Industrijski usisivač IVR-B 20/8
Mala, prilagodljiva ugradna jedinica IVR-B 20/8 sa posudom od nerđajućeg čelika i kompresorom sa bočnim kanalom. Pogodna za usisavanje štamparskog otpada, opiljaka i grube prašine.
Industrijski usisivač IVR-B 30/15 je savršen za zahtevne uslove u radionicama za obradu metala i plastike. Njegov izuzetno mali i kompaktan dizajn otvara mogućnosti za najraznovrsniju primenu. Zahvaljujući kertridž filteru i kvalitetnoj posudi od nerđajućeg čelika, usisavanje štamparskog otpada, opiljaka i prašine odvija se s lakoćom. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom obezbeđuje kontinuiranu i pouzdanu upotrebu (u proizvodnim linijama, npr.), dok efikasan prigušivač smanjuje emitovanje buke na minimum. Pored toga, elementi usisivača koji nisu neophodni su namerno izbačeni iz dizajna ove mašine, kako bi se omogućilo što jednostavnije rukovanje, a troškovi održavanja sveli na minimum.
Obeležja i prednosti
Kompaktnih dimenzijaLako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih. Kompaktnost omogućava različite primene. Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.
Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelikaSabirna posuda može se podići sa postolja uređaja. Sigurnosne štipaljke na poklopcu omogućavaju bezbedno prenošenje.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaKompaktan uređaj naznačene ulazne snage 0,8 kW za usisavanje čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Dolazi sa izdržljivim patronskim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i malih količina prašine do klase M.
- Veoma čista i kompaktna izvedba filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Usisavanje (mbar/kPa)
|90 / 9
|Kapacitet posude (l)
|20
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|0,8
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50 ID 40
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|0,7
|Težina bez pribora (kg)
|32
|Težina sa ambalažom (kg)
|32,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|610 x 450 x 480