Industrijski usisivač IVR-B 30/15
Kompaktna a moćna, ugradna jedinica IVR-B 30/15 sa posudom od nerđajućeg čelika i kompresorom sa bočnim kanalom. Fleksibilna upotreba. Sjajna za štamparski otpad, opiljke ili grubu prašinu.
IVR-B 30/15 je mali i kompaktan industrijski usisivač savršen za upotrebu u radionicama za obradu metala i plastike. Izuzetno kvalitetna posuda od nerđajućeg čelika dizajnirana je da izdrži i najteže uslove. Kertridž filter pouzdano usisava štamparski otpad, opiljke i prašinu. Elementi usisivača koji nisu neophodni su namerno izbačeni iz dizajna ove mašine. Rezultat toga je usisivač kojim se izuzetno lako manipuliše i koji ima izuzetno niske troškove održavanja. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom obezbeđuje kontinuiranu i pouzdanu upotrebu (u proizvodnim linijama, npr.). Efikasan prigušivač smanjuje emitovanje buke na prijatan nivo.
Obeležja i prednosti
Kompaktnih dimenzijaKompaktnost omogućava različite primene. Lako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih. Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.
Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelikaSabirna posuda može se podići sa postolja uređaja. Sigurnosne štipaljke na poklopcu omogućavaju bezbedno prenošenje.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaKompaktan uređaj naznačene ulazne snage 1,5 kW za usisavanje čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Dolazi sa izdržljivim patronskim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i malih količina prašine do klase M.
- Veoma čista i kompaktna izvedba filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Usisavanje (mbar/kPa)
|200 / 20
|Kapacitet posude (l)
|30
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|1,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|77
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|52
|Težina sa ambalažom (kg)
|52,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|810 x 575 x 520