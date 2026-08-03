IVR-B 30/15 je mali i kompaktan industrijski usisivač savršen za upotrebu u radionicama za obradu metala i plastike. Izuzetno kvalitetna posuda od nerđajućeg čelika dizajnirana je da izdrži i najteže uslove. Kertridž filter pouzdano usisava štamparski otpad, opiljke i prašinu. Elementi usisivača koji nisu neophodni su namerno izbačeni iz dizajna ove mašine. Rezultat toga je usisivač kojim se izuzetno lako manipuliše i koji ima izuzetno niske troškove održavanja. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom obezbeđuje kontinuiranu i pouzdanu upotrebu (u proizvodnim linijama, npr.). Efikasan prigušivač smanjuje emitovanje buke na prijatan nivo.