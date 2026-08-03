Industrijski usisivač IVR-B 50/30

Ugradna jedinica koja štedi prostor: IVR-B 50/30 ind. usisivač sa izdržljivim kompresorom sa bočnim kanalom i kertridž filterom za opiljke (metalne), štamparski otpad i grubu prašinu.

Ugradna IVR-B 50/30 jedinica je kompaktni usisivač male težine – savršen za direktnu montažu u radionicama za obradu metala i plastike. Bazirana na suštinskim elementima sistema usisavanja, ovu mašinu karakteriše izuzetno jednostavno rukovanje i održavanje. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom pruža beskompromisni kvalitet tokom duže upotrebe, kakva je upotreba u okviru proizvodnih pogona. Sa kertridž filterom u poklopcu posude, mašina je savršena za usisavanje opiljaka, štamparskog otpada i grube prašine. Robustna posuda, napravljena od farbanog čeličnog lima, dizajnirana je prvenstveno za industrijsku primenu. Integrisani prigušivač smanjuje emitovanje buke na prijatan nivo.

Obeležja i prednosti
Industrijski usisivač IVR-B 50/30: Kompaktnih dimenzija
Kompaktnih dimenzija
Lako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih. Kompaktnost omogućava različite primene. Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.
Industrijski usisivač IVR-B 50/30: Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelika
Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelika
Sabirna posuda može se podići sa postolja uređaja. Sigurnosne štipaljke na poklopcu omogućavaju bezbedno prenošenje.
Industrijski usisivač IVR-B 50/30: Nehabajući kompresor bočnog kanala
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Kompaktan uređaj naznačene ulazne snage 3 kW za usisavanje čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Dolazi sa izdržljivim patronskim filterom
  • Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i malih količina prašine do klase M.
  • Veoma čista i kompaktna izvedba filtera.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 88 / 315
Usisavanje (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet posude (l) 50
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 72
Klasa prašine glavnog filtera M
Površina glavnog filtera (m²) 1
Težina bez pribora (kg) 70
Težina sa ambalažom (kg) 70,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 835 x 715 x 570
Industrijski usisivač IVR-B 50/30
Industrijski usisivač IVR-B 50/30
Industrijski usisivač IVR-B 50/30
Industrijski usisivač IVR-B 50/30
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