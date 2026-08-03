Industrijski usisivač IVR-B 50/30
Ugradna jedinica koja štedi prostor: IVR-B 50/30 ind. usisivač sa izdržljivim kompresorom sa bočnim kanalom i kertridž filterom za opiljke (metalne), štamparski otpad i grubu prašinu.
Ugradna IVR-B 50/30 jedinica je kompaktni usisivač male težine – savršen za direktnu montažu u radionicama za obradu metala i plastike. Bazirana na suštinskim elementima sistema usisavanja, ovu mašinu karakteriše izuzetno jednostavno rukovanje i održavanje. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom pruža beskompromisni kvalitet tokom duže upotrebe, kakva je upotreba u okviru proizvodnih pogona. Sa kertridž filterom u poklopcu posude, mašina je savršena za usisavanje opiljaka, štamparskog otpada i grube prašine. Robustna posuda, napravljena od farbanog čeličnog lima, dizajnirana je prvenstveno za industrijsku primenu. Integrisani prigušivač smanjuje emitovanje buke na prijatan nivo.
Obeležja i prednosti
Kompaktnih dimenzijaLako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih. Kompaktnost omogućava različite primene. Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.
Samostojeća sabirna posuda od nerđajućeg čelikaSabirna posuda može se podići sa postolja uređaja. Sigurnosne štipaljke na poklopcu omogućavaju bezbedno prenošenje.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaKompaktan uređaj naznačene ulazne snage 3 kW za usisavanje čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Optimizovan za mobilnu primenu u višesmenskom radu.
Dolazi sa izdržljivim patronskim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i malih količina prašine do klase M.
- Veoma čista i kompaktna izvedba filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Usisavanje (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet posude (l)
|50
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|72
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|70
|Težina sa ambalažom (kg)
|70,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|835 x 715 x 570