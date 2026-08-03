Ugradna IVR-B 50/30 jedinica je kompaktni usisivač male težine – savršen za direktnu montažu u radionicama za obradu metala i plastike. Bazirana na suštinskim elementima sistema usisavanja, ovu mašinu karakteriše izuzetno jednostavno rukovanje i održavanje. Izdržljivi kompresor sa bočnim kanalom pruža beskompromisni kvalitet tokom duže upotrebe, kakva je upotreba u okviru proizvodnih pogona. Sa kertridž filterom u poklopcu posude, mašina je savršena za usisavanje opiljaka, štamparskog otpada i grube prašine. Robustna posuda, napravljena od farbanog čeličnog lima, dizajnirana je prvenstveno za industrijsku primenu. Integrisani prigušivač smanjuje emitovanje buke na prijatan nivo.