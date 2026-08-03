Industrijski usisivač IVS 100/40 Lp
Ind. usisivač IVS 100/40 Lp sa 4 kV kompresorom sa bočnim kanalom za trajan rad, Integrisani sistem za odlaganje Longopac dozvoljava odlaganje usisnog materijala sa malo prašine.
Najmanji model u asortimanu naših vrhunskih industrijskih usisavača sa Longopac sistemom za odlaganje: IVS 100/40 Lp za usisavanje čvrstih materija kao što su velike količine građevinskog otpada i mineralnih prašina. Otpadni materijal se usmerava direktno u vreće za odlaganje Longopac i može se odložiti gotovo bez prašine. Sistem za filtriranje sa velikim i, zahvaljujući svojim 16 nabora, veoma kompaktnim zvezdanim filterom se temeljito čisti pomoću horizontalnog prskanja filtera. Posebna oprema osigurava iste rezultate čišćenja u bilo koje vrijeme, bez obzira na napore korisnika. Sa pouzdanim i ekonomičnim (IE2) trofaznim motorom i snažnim 4 kV kompresorom sa bočnim kanalima, usisivač je takođe opremljen za zahtevne zadatke u kontinuiranoj upotrebi. Dodatna oprema se može transportovati na siguran način bez gubljenja, dok opcionalni daljinski upravljač naglašava raznovrsnost osnovnog modela.
Obeležja i prednosti
Bezbedan sistem odlaganja Longopac®Omogućava odlaganje bez oslobađanja prašine i samim time zdraviji rad. Za sakupljanje i zasebno odlaganje različitih usisanih nečistoća. Opciono dostupan u veoma održivoj, biorazgradivoj izvedbi.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaSa snagom od 4 kW i mekim pokretanjem za usisavanje velikih količina prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih mesta.
Ručno čišćenje filtera industrijskog usisivačaLako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi. Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja. Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenjenu silu.
Sa veoma velikim zvezdastim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M.
- Takođe prikladan za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Usisavanje (mbar/kPa)
|150 / 15
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|4,2
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|75
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|155
|Težina sa ambalažom (kg)
|155,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne