Najmanji model u asortimanu naših vrhunskih industrijskih usisavača sa Longopac sistemom za odlaganje: IVS 100/40 Lp za usisavanje čvrstih materija kao što su velike količine građevinskog otpada i mineralnih prašina. Otpadni materijal se usmerava direktno u vreće za odlaganje Longopac i može se odložiti gotovo bez prašine. Sistem za filtriranje sa velikim i, zahvaljujući svojim 16 nabora, veoma kompaktnim zvezdanim filterom se temeljito čisti pomoću horizontalnog prskanja filtera. Posebna oprema osigurava iste rezultate čišćenja u bilo koje vrijeme, bez obzira na napore korisnika. Sa pouzdanim i ekonomičnim (IE2) trofaznim motorom i snažnim 4 kV kompresorom sa bočnim kanalima, usisivač je takođe opremljen za zahtevne zadatke u kontinuiranoj upotrebi. Dodatna oprema se može transportovati na siguran način bez gubljenja, dok opcionalni daljinski upravljač naglašava raznovrsnost osnovnog modela.