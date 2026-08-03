Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp

Za velike količine građevinskog otpada: ind. usisivač IVS 100/55 Lp sa Longopac sistemom za odlaganje, 5.5 kV kompresorom sa bočnim kanalima i horizontalnim prskanjem filtera.

Integrirani držač za Longopac vreće za odlaganje je jedna od standardnih karakteristika našeg industrijskog usisivača superklase IVS 100/55 Lp. Ovaj sistem za odlaganje omogućava odlaganje skoro bez prašine velikih količina ruševina i mineralnih prašina koje lako sakupe ovaj usisivač. Ovaj performans se posebno zasniva na kompresorom sa bočnim kanalima od 5,5 kV, 16-nabora zvezdastom filteru testiranom za klasu prašine M, i pouzdanom i visoko efikasanom (IE2) trofaznim motorom. Uprkos ovim visokim performansama, usisivač se može lako koristiti na konvencionalnim, sa 16 ampera zaštićenim industrijskim utičnicama i takođe u stalnoj upotrebi. Prskanje filterom odvija se horizontalno i ima menjač koji omogućava ciljani prenos snage. Stoga se filter uvek čisti sa istim veoma dobrim rezultatom, bez obzira na napor korisnika. Dodatna oprema se može sigurno odložiti na uređaj, dok je opcionalni daljinski upravljač za isključivanje i uključivanje usisivača na udaljenosti do 30 metara takođe dostupan ako je potrebno.

Obeležja i prednosti
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp: Bezbedan sistem odlaganja Longopac®
Bezbedan sistem odlaganja Longopac®
Omogućava odlaganje bez oslobađanja prašine i samim time zdraviji rad. Za sakupljanje i zasebno odlaganje različitih usisanih nečistoća. Opciono dostupan u veoma održivoj, biorazgradivoj izvedbi.
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp: Nehabajući kompresor bočnog kanala
Nehabajući kompresor bočnog kanala
Sa snagom od 5,5 kW i mekim pokretanjem za velike količine prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih mesta.
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp: Ručno čišćenje filtera industrijskog usisivača
Ručno čišćenje filtera industrijskog usisivača
Lako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi. Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja. Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenjenu silu.
Sa veoma velikim zvezdastim filterom
  • Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M.
  • Takođe prikladan za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 60
Protok vazduha (l/s/m³/h) 156 / 560
Usisavanje (mbar/kPa) 240 / 24
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Nerđajući čelik
Naznačena ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 77
Klasa prašine glavnog filtera M
Površina glavnog filtera (m²) 2,2
Težina bez pribora (kg) 158
Težina sa ambalažom (kg) 158,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1202 x 771 x 1470

Oprema

  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp
Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp
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