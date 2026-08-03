Industrijski usisivač IVS 100/55 Lp
Za velike količine građevinskog otpada: ind. usisivač IVS 100/55 Lp sa Longopac sistemom za odlaganje, 5.5 kV kompresorom sa bočnim kanalima i horizontalnim prskanjem filtera.
Integrirani držač za Longopac vreće za odlaganje je jedna od standardnih karakteristika našeg industrijskog usisivača superklase IVS 100/55 Lp. Ovaj sistem za odlaganje omogućava odlaganje skoro bez prašine velikih količina ruševina i mineralnih prašina koje lako sakupe ovaj usisivač. Ovaj performans se posebno zasniva na kompresorom sa bočnim kanalima od 5,5 kV, 16-nabora zvezdastom filteru testiranom za klasu prašine M, i pouzdanom i visoko efikasanom (IE2) trofaznim motorom. Uprkos ovim visokim performansama, usisivač se može lako koristiti na konvencionalnim, sa 16 ampera zaštićenim industrijskim utičnicama i takođe u stalnoj upotrebi. Prskanje filterom odvija se horizontalno i ima menjač koji omogućava ciljani prenos snage. Stoga se filter uvek čisti sa istim veoma dobrim rezultatom, bez obzira na napor korisnika. Dodatna oprema se može sigurno odložiti na uređaj, dok je opcionalni daljinski upravljač za isključivanje i uključivanje usisivača na udaljenosti do 30 metara takođe dostupan ako je potrebno.
Obeležja i prednosti
Bezbedan sistem odlaganja Longopac®Omogućava odlaganje bez oslobađanja prašine i samim time zdraviji rad. Za sakupljanje i zasebno odlaganje različitih usisanih nečistoća. Opciono dostupan u veoma održivoj, biorazgradivoj izvedbi.
Nehabajući kompresor bočnog kanalaSa snagom od 5,5 kW i mekim pokretanjem za velike količine prašine i čvrstih nečistoća. Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih mesta.
Ručno čišćenje filtera industrijskog usisivačaLako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi. Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja. Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenjenu silu.
Sa veoma velikim zvezdastim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M.
- Takođe prikladan za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Usisavanje (mbar/kPa)
|240 / 24
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 70
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 70 ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|77
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|2,2
|Težina bez pribora (kg)
|158
|Težina sa ambalažom (kg)
|158,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Oprema
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne