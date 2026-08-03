Integrirani držač za Longopac vreće za odlaganje je jedna od standardnih karakteristika našeg industrijskog usisivača superklase IVS 100/55 Lp. Ovaj sistem za odlaganje omogućava odlaganje skoro bez prašine velikih količina ruševina i mineralnih prašina koje lako sakupe ovaj usisivač. Ovaj performans se posebno zasniva na kompresorom sa bočnim kanalima od 5,5 kV, 16-nabora zvezdastom filteru testiranom za klasu prašine M, i pouzdanom i visoko efikasanom (IE2) trofaznim motorom. Uprkos ovim visokim performansama, usisivač se može lako koristiti na konvencionalnim, sa 16 ampera zaštićenim industrijskim utičnicama i takođe u stalnoj upotrebi. Prskanje filterom odvija se horizontalno i ima menjač koji omogućava ciljani prenos snage. Stoga se filter uvek čisti sa istim veoma dobrim rezultatom, bez obzira na napor korisnika. Dodatna oprema se može sigurno odložiti na uređaj, dok je opcionalni daljinski upravljač za isključivanje i uključivanje usisivača na udaljenosti do 30 metara takođe dostupan ako je potrebno.