Nosač dodatnih komponenti MIC 35
Nosač opreme za intuitivno upravljanje MIC 35 sa sistemom za brzu izmenu, komfornom i preglednom kabinom, kao i sa motorom koji jasno potkopava ograničenja emisije izduvnih gasova STAGE-V.
Zahvaljujući najmodernijoj dizel tehnologiji, Common-Rail-direktnom ubrizgavanju i filterima za čestice sa našim nosačem uređaja MIC 35, radne akcije u unutrašnjim gradskim zonama okoline nisu problem. Njegov efikasan motor sa 35 KS je jasno ispod stroge granice nivoa emisije STAGE V i sija sa ekonomičnom efikasnošću. MIC 35 ima dobro promišljen ukupni koncept koji takođe uverava u detaljima. Velika komforna kabina sa sveobuhvatnom vidljivošću i jasno uređenim kontrolnim elementima, pristup bez alata svim oblastima relevantnim za održavanje, kao i mnoge mogućnosti za integraciju nadogradnih uređaja podvlače ovaj zahtev. Prednji nadogradni uređaji lako montiraju preko standardizovane trokut kupole, zadnji nadogradni uređaji bez napora pomoću sistema za brzu promenu sa hidrauličnim okretnim ramom. Opcionalno, dostupan je multi-spojnica sistem za brzo povezivanje hidraulike bez kapanja , kao i varijanta motora prema STAGE-IIIA standardu emisije, koja takođe pruža 35 KS.
Obeležja i prednosti
Ekonomična i ekološki pogon
Integrisani sistemi za brzu zamenu
Maksimalna radna udobnost
Izuzetno jednostavan za održavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pogon
|Dizel
|Vučni pogon
|Pogon na sve točkove
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW)
|26
|Radna zapremina (cm³)
|1642
|Cilindri
|3
|Norma za izduvne gasove
|STAGE V
|Rezervoar za motorno gorivo (l)
|41
|Brzina vožnje (km/h)
|25
|Radna brzina (km/h)
|25
|Osovinski razmak (″)
|1500
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|2500
|Težina bez pribora (kg)
|1374
|Težina sa ambalažom (kg)
|1374
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Oprema
- Filter za čestice
- Klima uređaj
- Grejanje
- Rotirajuća signalna svetla
- Primena tokom cele godine