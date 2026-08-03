Zahvaljujući najmodernijoj dizel tehnologiji, Common-Rail-direktnom ubrizgavanju i filterima za čestice sa našim nosačem uređaja MIC 35, radne akcije u unutrašnjim gradskim zonama okoline nisu problem. Njegov efikasan motor sa 35 KS je jasno ispod stroge granice nivoa emisije STAGE V i sija sa ekonomičnom efikasnošću. MIC 35 ima dobro promišljen ukupni koncept koji takođe uverava u detaljima. Velika komforna kabina sa sveobuhvatnom vidljivošću i jasno uređenim kontrolnim elementima, pristup bez alata svim oblastima relevantnim za održavanje, kao i mnoge mogućnosti za integraciju nadogradnih uređaja podvlače ovaj zahtev. Prednji nadogradni uređaji lako montiraju preko standardizovane trokut kupole, zadnji nadogradni uređaji bez napora pomoću sistema za brzu promenu sa hidrauličnim okretnim ramom. Opcionalno, dostupan je multi-spojnica sistem za brzo povezivanje hidraulike bez kapanja , kao i varijanta motora prema STAGE-IIIA standardu emisije, koja takođe pruža 35 KS.