Nosač dodatnih komponenti MIC 35

Nosač opreme za intuitivno upravljanje MIC 35 sa sistemom za brzu izmenu, komfornom i preglednom kabinom, kao i sa motorom koji jasno potkopava ograničenja emisije izduvnih gasova STAGE-V.

Zahvaljujući najmodernijoj dizel tehnologiji, Common-Rail-direktnom ubrizgavanju i filterima za čestice sa našim nosačem uređaja MIC 35, radne akcije u unutrašnjim gradskim zonama okoline nisu problem. Njegov efikasan motor sa 35 KS je jasno ispod stroge granice nivoa emisije STAGE V i sija sa ekonomičnom efikasnošću. MIC 35 ima dobro promišljen ukupni koncept koji takođe uverava u detaljima. Velika komforna kabina sa sveobuhvatnom vidljivošću i jasno uređenim kontrolnim elementima, pristup bez alata svim oblastima relevantnim za održavanje, kao i mnoge mogućnosti za integraciju nadogradnih uređaja podvlače ovaj zahtev. Prednji nadogradni uređaji lako montiraju preko standardizovane trokut kupole, zadnji nadogradni uređaji bez napora pomoću sistema za brzu promenu sa hidrauličnim okretnim ramom. Opcionalno, dostupan je multi-spojnica sistem za brzo povezivanje hidraulike bez kapanja , kao i varijanta motora prema STAGE-IIIA standardu emisije, koja takođe pruža 35 KS.

Obeležja i prednosti
Ekonomična i ekološki pogon
Integrisani sistemi za brzu zamenu
Maksimalna radna udobnost
Izuzetno jednostavan za održavanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Pogon Dizel
Vučni pogon Pogon na sve točkove
Proizvođač motora Yanmar
Snaga motora (kW) 26
Radna zapremina (cm³) 1642
Cilindri 3
Norma za izduvne gasove STAGE V
Rezervoar za motorno gorivo (l) 41
Brzina vožnje (km/h) 25
Radna brzina (km/h) 25
Osovinski razmak (″) 1500
Dozvoljena celokupna težina (kg) 2500
Težina bez pribora (kg) 1374
Težina sa ambalažom (kg) 1374
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3750 x 1075 x 1980

Oprema

  • Filter za čestice
  • Klima uređaj
  • Grejanje
  • Rotirajuća signalna svetla
  • Primena tokom cele godine
Nosač dodatnih komponenti MIC 35
Nosač dodatnih komponenti MIC 35
Nosač dodatnih komponenti MIC 35
Nosač dodatnih komponenti MIC 35
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