Nosač dodatnih komponenti MIC 42
Nosač opreme MIC 42 sa sistemom za brzu zamenu, komfornu kabinu sa sveobuhvatnom vidljivošću, intuitivnim konceptom upravljanja i motorom koji jasno potkopava zahteve predstojeće STAGE V.
Moderna dizel tehnologija sa ekonomičnim Common-Rail-direktnim ubrizgavanjem i filtrom za čestice dizel motora smanjuju emisiju 42-KS motora našeg nosača opreme MIC 42 znatno ispod graničnih vrednosti faze emisije STAGE V. Na taj način uređaj nije pogodan samo za rad u gradskim zonama, već uverava i sa ogromnom efikasnošću. Komponente visokog kvaliteta, koje omogućavaju veoma dugačke intervale održavanja od 500 ili 1000 sati, takođe doprinose tome. Pristup bez alata svim oblastima vezanim za održavanje jednako je deo sofisticiranog celokupnog koncepta kao i mnoge mogućnosti integracije nadogradnih uređaja. Na primer, prednje montirane nadogradne uređaje se preuzimaju pomoću standardne trougao spojnice KAT 0, dok se uređaji na zadnjem delu zamenjuju bez ikakvog napora zahvaljujući našem sistemu za brzu izmenu pomoću hidrauličnog okvira. Opcionalni sistem sa više spojnica garantuje brzo povezivanje hidraulike bez kapanja. Korisnik ima veliku kabinu sa jasno postavljenim kontrolnim elementima i mnogim drugim korisnim detaljima kao što je deo koji se može zaključati.
Obeležja i prednosti
Ekonomična i ekološki pogon
Integrisani sistemi za brzu zamenu
Maksimalna radna udobnost
Izuzetno jednostavan za održavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pogon
|Dizel
|Vučni pogon
|Pogon na sve točkove
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW)
|32
|Radna zapremina (cm³)
|1568
|Cilindri
|3
|Norma za izduvne gasove
|STAGE V
|Rezervoar za motorno gorivo (l)
|41
|Brzina vožnje (km/h)
|25
|Radna brzina (km/h)
|25
|Osovinski razmak (mm)
|1500
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|2500
|Težina bez pribora (kg)
|1400
|Težina sa ambalažom (kg)
|1400
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Oprema
- Filter za čestice
- Klima uređaj
- Grejanje
- Rotirajuća signalna svetla
- Primena tokom cele godine