Moderna dizel tehnologija sa ekonomičnim Common-Rail-direktnim ubrizgavanjem i filtrom za čestice dizel motora smanjuju emisiju 42-KS motora našeg nosača opreme MIC 42 znatno ispod graničnih vrednosti faze emisije STAGE V. Na taj način uređaj nije pogodan samo za rad u gradskim zonama, već uverava i sa ogromnom efikasnošću. Komponente visokog kvaliteta, koje omogućavaju veoma dugačke intervale održavanja od 500 ili 1000 sati, takođe doprinose tome. Pristup bez alata svim oblastima vezanim za održavanje jednako je deo sofisticiranog celokupnog koncepta kao i mnoge mogućnosti integracije nadogradnih uređaja. Na primer, prednje montirane nadogradne uređaje se preuzimaju pomoću standardne trougao spojnice KAT 0, dok se uređaji na zadnjem delu zamenjuju bez ikakvog napora zahvaljujući našem sistemu za brzu izmenu pomoću hidrauličnog okvira. Opcionalni sistem sa više spojnica garantuje brzo povezivanje hidraulike bez kapanja. Korisnik ima veliku kabinu sa jasno postavljenim kontrolnim elementima i mnogim drugim korisnim detaljima kao što je deo koji se može zaključati.