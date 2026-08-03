Kompaktna industrijska mašina KM 85/50 W Bp Pack za metenje i usisavanje oduševljava izvanrednom opremom s kojom se isporučuje. Na primer, mašina je standardno opremljena disk-kočnicom, baterijom i kompatibilnim punjačem. Veliki ravni faltasti filter, koji se zahvaljujući dvostrukom strugaču veoma efikasno čisti, omogućava rad bukvalno bez prašine, dok oscilirajuća valjkasta četka ostvaruje vanserijski dobre rezultate čišćenja čak i kada je suočena sa lošim podovima i velikom količinom nečistoće. Prednosti za korisnika, počev od izuzetno udobnog i intuitivnog koncepta rada sa vučnim pogonom napred i nazad, koji se aktivira jednostavnim guranjem odnosno povlačenjem ručke, sve do praktičnih detalja kao što je Kärcher Home Base oprema za nošenje dodatnih alata za čišćenje. Robustna mašina sa rotirajućom bočnom četkom i okvirom sa dvostrukim zidom idealna je za primenu u zahtevnim uslovima. Jednostavna zamena glavnog valjka za metenje bez alata i filtera, kao i veliki površinski učinak od do 4.725 m²/h (uz opcionu bočnu četku s leve strane), odgovaraju zahtevima industrijskog okruženja.