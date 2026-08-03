Mašina za usisavanje KM 85/50 W Bp Pack
Gurajuća mašina za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp Pack opremljena baterijom i punjačem baterije kao standardnom opremom, za veliki površinski učinak. Sa oscilirajućom valjkastom četkom i velikom površinom filtera.
Kompaktna industrijska mašina KM 85/50 W Bp Pack za metenje i usisavanje oduševljava izvanrednom opremom s kojom se isporučuje. Na primer, mašina je standardno opremljena disk-kočnicom, baterijom i kompatibilnim punjačem. Veliki ravni faltasti filter, koji se zahvaljujući dvostrukom strugaču veoma efikasno čisti, omogućava rad bukvalno bez prašine, dok oscilirajuća valjkasta četka ostvaruje vanserijski dobre rezultate čišćenja čak i kada je suočena sa lošim podovima i velikom količinom nečistoće. Prednosti za korisnika, počev od izuzetno udobnog i intuitivnog koncepta rada sa vučnim pogonom napred i nazad, koji se aktivira jednostavnim guranjem odnosno povlačenjem ručke, sve do praktičnih detalja kao što je Kärcher Home Base oprema za nošenje dodatnih alata za čišćenje. Robustna mašina sa rotirajućom bočnom četkom i okvirom sa dvostrukim zidom idealna je za primenu u zahtevnim uslovima. Jednostavna zamena glavnog valjka za metenje bez alata i filtera, kao i veliki površinski učinak od do 4.725 m²/h (uz opcionu bočnu četku s leve strane), odgovaraju zahtevima industrijskog okruženja.
Obeležja i prednosti
Vučni pogon s hodom napred i unazad preko ručke za guranje
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Robusnost i pouzdanost za teške uslove primene
Snažni sistem filtera
Zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez specijalnih alatki
Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost
Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje
Jednostavan koncept rukovanja
Veliki rezervoar za otpad
Baterija i punjač uklj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 912
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|3825
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|850
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1050
|Posuda za otpad (l)
|50
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtera (m²)
|2,3
|Veličina spremišta za bateriju (mm)
|362 / 348 / 290
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|214
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|226
|Težina sa ambalažom (kg)
|224,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Ravni plisirani filter: Od poliestera
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Mobilna posuda za đubre
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Suction
- Snažan vučni pogon
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Regulisanje usisne struje
- Bočna četka koja se može podići/podesiti
Videos
Područja primene
- Za čišćenje proizvodnih hala, skladišta i logističkih hala, kao i mesta utovara
- Za čišćenje parkirališta i servisnih radionica
- Za čišćenje prostora kao što su školska dvorišta u gradskim sredinama
- Takođe savršen za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.