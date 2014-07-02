Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack
Komforna i moderna nasedna mašina za metenje za profesionalnu primenu u spoljnom i unutrašnjem prostoru za površine od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.
TEHNIČKI OPIS: Pogon: - isto smerni motor 24 V / 600 W - 1 pedala za vožnju unapred i unazad- mali krug za okretanje (3350 mm) - automatska kočnica za fiksiranje sa tehnikom pod pritiska - automatsko isključivanje motora pri napuštanju sedišta - efektivan sistem okruglih filtera sa automatskim čišćenjem filtera za sistem metenja-/usisavanja: Uređaj radi po principu prebacivanja to znači đubre metenja se preko valjka za metenje sprovodi ka nazad u rezervoar za đubre. Valjak za metenje je okačen tako da se klati i automatski se prilagođava neravninama podova. I filter i glavni valjak za metenje se mogu zameniti bez upotrebe alata. Ugrađena klapna za grubu nečistoću omogućava prihvat grube nečistoće, kao limenke za piće, opiljci, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjak za metenje rade na hidraulični pogon. Opciono je dostupna druga bočna metla. Rezervoar za đubre: Oba rezervoara za đubre od po 50 litara su bočno izvadivi. Rukovanje: Pomoću jednog prekidača možete automatski da podižete i spuštate glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Pomoću pedale za voženje upravljate vožnjom unapred i unazad.Baterije i punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.
Obeležja i prednosti
Zaštita od nabijanja
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Jednostavnost kod održavanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|24 / 2,1
|Vrsta pogona
|Električno
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|6000
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|7800
|Radna širina (mm)
|700
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1000
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1300
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|100
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|6
|Težina (sa priborom) (kg)
|540
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|300
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Poliesterski okrugli filter
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
Videos
Područja primene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
- Savršeno za pružaoce usluga održavanja zgrada, maloprodaju i javne zgrade.
- Pogodan i za radionice, škole, benzinske pumpe ili auto kuće
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
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