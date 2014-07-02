Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack

Komforna i moderna nasedna mašina za metenje za profesionalnu primenu u spoljnom i unutrašnjem prostoru za površine od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.

TEHNIČKI OPIS: Pogon: - isto smerni motor 24 V / 600 W - 1 pedala za vožnju unapred i unazad- mali krug za okretanje (3350 mm) - automatska kočnica za fiksiranje sa tehnikom pod pritiska - automatsko isključivanje motora pri napuštanju sedišta - efektivan sistem okruglih filtera sa automatskim čišćenjem filtera za sistem metenja-/usisavanja: Uređaj radi po principu prebacivanja to znači đubre metenja se preko valjka za metenje sprovodi ka nazad u rezervoar za đubre. Valjak za metenje je okačen tako da se klati i automatski se prilagođava neravninama podova. I filter i glavni valjak za metenje se mogu zameniti bez upotrebe alata. Ugrađena klapna za grubu nečistoću omogućava prihvat grube nečistoće, kao limenke za piće, opiljci, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjak za metenje rade na hidraulični pogon. Opciono je dostupna druga bočna metla. Rezervoar za đubre: Oba rezervoara za đubre od po 50 litara su bočno izvadivi. Rukovanje: Pomoću jednog prekidača možete automatski da podižete i spuštate glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Pomoću pedale za voženje upravljate vožnjom unapred i unazad.Baterije i punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack: Zaštita od nabijanja
Zaštita od nabijanja
Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack: Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack: Jednostavnost kod održavanja
Jednostavnost kod održavanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 24 / 2,1
Vrsta pogona Električno
Maks. učinak po površini (m²/h) 6000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 7800
Radna širina (mm) 700
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1000
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1300
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 100
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 15
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 6
Težina (sa priborom) (kg) 540
Težina, spremno za korišćenje (kg) 300
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Poliesterski okrugli filter
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Točkovi sa pneumatskim gumama

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack
Mašina za usisavanje KM 100/100 R Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
  • Savršeno za pružaoce usluga održavanja zgrada, maloprodaju i javne zgrade.
  • Pogodan i za radionice, škole, benzinske pumpe ili auto kuće
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
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