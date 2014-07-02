TEHNIČKI OPIS: Pogon: - isto smerni motor 24 V / 600 W - 1 pedala za vožnju unapred i unazad- mali krug za okretanje (3350 mm) - automatska kočnica za fiksiranje sa tehnikom pod pritiska - automatsko isključivanje motora pri napuštanju sedišta - efektivan sistem okruglih filtera sa automatskim čišćenjem filtera za sistem metenja-/usisavanja: Uređaj radi po principu prebacivanja to znači đubre metenja se preko valjka za metenje sprovodi ka nazad u rezervoar za đubre. Valjak za metenje je okačen tako da se klati i automatski se prilagođava neravninama podova. I filter i glavni valjak za metenje se mogu zameniti bez upotrebe alata. Ugrađena klapna za grubu nečistoću omogućava prihvat grube nečistoće, kao limenke za piće, opiljci, šljunak ili mokro lišće. Bočna četka i valjak za metenje rade na hidraulični pogon. Opciono je dostupna druga bočna metla. Rezervoar za đubre: Oba rezervoara za đubre od po 50 litara su bočno izvadivi. Rukovanje: Pomoću jednog prekidača možete automatski da podižete i spuštate glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Pomoću pedale za voženje upravljate vožnjom unapred i unazad.Baterije i punjač i baterije su sadržani u obimu isporuke.