Mašina za usisavanje KM 105/110 R Bp Pack+KSSB
Nasedna mašina za metenje i usisavanje sa Tact čišćenjem filtera, jedinstvenom srpastom bočnom metlom, autom. regulisanjem habanja glavnog valjka za metenje po Teach sistemu.
Mašina za metenje i usisavanje koja se individualno može konfigurisati sa hidrauličnim pražnjenjem na visini. Patentirana srpasta bočna metla omogućava čišćenje ćoškova samo jednom vožnjom! Tako otpada metenje rukom odn. kod ostalih uređaja uobičajene 5 do 7-struke vožnje za metenje. Zahvaljujući poziciji glavnog valjka za metenje (HKW) između zadnjih točkova uz to se mogu prelaziti i viši basamaci, bez da se ošteti sistem za metenje. Teach sistem automatski prilagođava HKW kod habanja i tako garantuje najbolje rezultate metenja. Tri potisna pritiska pritom stoje na izboru, u zavisnosti od podloge i vrste nečistoće. Još jedna prednost je patentirano kompletno automatsko Tact čišćenje filtera, koje stalno obezbeđuje rad bez prašine kao i patentirani Kärcher Intelligent Key sistem, koji između ostalog omogućava različita korisnička prava. Multifunkcionalni displej vodi na 28 jezika lako razumljivo vodi kroz menije i daje npr. informaciju o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku valjka za metenje.
Obeležja i prednosti
Srpasta bočna četka za metenje
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Power Plus koncept
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (kW)
|1,4
|Vrsta pogona
|Električno
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|6300
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|8700
|Radna širina (mm)
|640
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1050
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1450
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 4
|Posuda za otpad (l)
|110
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Težina (sa priborom) (kg)
|596
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|610
|Težina sa ambalažom (kg)
|597
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
- Srpasta bočna četka za metenje
Oprema
- Automatsko čišćenje filtera
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Kärcher pametan ključ
- Start-Stop sistem
- Teach sistem
- Power-Plus sistem
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- TACT čišćenje filtera
- Multifunkcionalni displej
- Korisnički jezik / korisnička prava
- Koncept zajedničke usluge
- Mogućnost priključenja Home Base
- Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
Područja primene
- Parkinzi
- Proizvodna pomašinaenja
- Logistički sektori
- Hotels
- Maloprodaja
- Sektori skladišta
- Staze