Individualno konfigurabilna mašina za metenje i usisavanje sa ručnim niskim pražnjenjem. Patentirana srpasta bočna metla za metenje omogućava čišćenje uglova u samo jednom prolazu! Zbog toga više nije potrebno naknadno ručno metenje, odn. uobičajenih 5 do 7 prolaza kod drugih uređaja. Zahvaljujući poziciji glavnog valjka za metenje (HKW) između zadnjih točkova, preko većih naslaga moguće je preći bez oštećivanja sistema za metenje. Teach sistem automatski prilagođava HKW u zavisnosti od habanja i tako garantuje uvek najbolje rezultate metenja. Potisni pritisci se mogu birati u zavisnosti od podloge i vrste nečistoća. Još jedna prednost je patentirani, potpuno automatski Tact sistem čišćenja filtera koji uvek obezbeđuje rad bez prašine, kao i patentirani Kärcher Intelligent Key System, koji između ostalog omogućava različita korisnička prava. Multifunkcionalni displej lako i jasno navodi preko menija na 28 jezika i daje informacije npr. o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku valjka za metenje.