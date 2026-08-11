Mašina za usisavanje KM 105/110 R G

Mašine za metenje i usisavanje sa sedištem i Tact čišćenjem filtera, jedinstvenom srpastom bočnom metlom za metenje, autom. regulac. habanja gl. valjka za metenje putem Teach sistema.

Individualno konfigurabilna mašina za metenje i usisavanje sa ručnim niskim pražnjenjem. Patentirana srpasta bočna metla za metenje omogućava čišćenje uglova u samo jednom prolazu! Zbog toga više nije potrebno naknadno ručno metenje, odn. uobičajenih 5 do 7 prolaza kod drugih uređaja. Zahvaljujući poziciji glavnog valjka za metenje (HKW) između zadnjih točkova, preko većih naslaga moguće je preći bez oštećivanja sistema za metenje. Teach sistem automatski prilagođava HKW u zavisnosti od habanja i tako garantuje uvek najbolje rezultate metenja. Potisni pritisci se mogu birati u zavisnosti od podloge i vrste nečistoća. Još jedna prednost je patentirani, potpuno automatski Tact sistem čišćenja filtera koji uvek obezbeđuje rad bez prašine, kao i patentirani Kärcher Intelligent Key System, koji između ostalog omogućava različita korisnička prava. Multifunkcionalni displej lako i jasno navodi preko menija na 28 jezika i daje informacije npr. o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku valjka za metenje.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G: Srpasta bočna četka za metenje
Srpasta bočna četka za metenje
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G: Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G: Teach sistem
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Power Plus koncept
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon Hidraulika
Pogon – snaga (kW) 6,5
Vrsta pogona Benzin
Maks. učinak po površini (m²/h) 7350
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 10150
Radna širina (mm) 640
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1050
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1450
Posuda za otpad (l) 110
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 18
Radna brzina (km/h) 7
Težina (sa priborom) (kg) 453
Težina, spremno za korišćenje (kg) 470
Težina sa ambalažom (kg) 454
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1800 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama
  • Srpasta bočna četka za metenje

Oprema

  • Automatsko čišćenje filtera
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Kärcher pametan ključ
  • Start-Stop sistem
  • Teach sistem
  • Power-Plus sistem
  • Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
  • TACT čišćenje filtera
  • Multifunkcionalni displej
  • Korisnički jezik / korisnička prava
  • Koncept zajedničke usluge
  • Mogućnost priključenja Home Base
  • Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G
Područja primene
  • Parkinzi
  • Proizvodna pomašinaenja
  • Logistički sektori
  • Hotels
  • Maloprodaja
  • Sektori skladišta
  • Staze
Pribor