Mašina za metenje i usisavanje koja se individualno može konfigurisati sa hidrauličnim pražnjenjem na visini. Patentirana srpasta bočna metla omogućava čišćenje ćoškova samo jednom vožnjom! Tako otpada metenje rukom odn. kod ostalih uređaja uobičajene 5 do 7-struke vožnje za metenje. Zahvaljujući poziciji glavnog valjka za metenje (HKW) između zadnjih točkova uz to se mogu prelaziti i viši basamaci, bez da se ošteti sistem za metenje. Teach sistem automatski prilagođava HKW kod habanja i tako garantuje najbolje rezultate metenja. Tri potisna pritiska pritom stoje na izboru, u zavisnosti od podloge i vrste nečistoće. Još jedna prednost je patentirano kompletno automatsko Tact čišćenje filtera, koje stalno obezbeđuje rad bez prašine kao i patentirani Kärcher Intelligent Key sistem, koji između ostalog omogućava različita korisnička prava. Multifunkcionalni displej vodi na 28 jezika lako razumljivo vodi kroz menije i daje npr. informaciju o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku valjka za metenje.