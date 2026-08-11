Mašina za usisavanje KM 105/110 R G+KSSB

Nasedna mašina za metenje i usisavanje sa Tact čišćenjem filtera, jedinstvenom srpastom bočnom metlom, autom. regulisanjem habanja gl. valjka za metenje po Teach sistemu.

Mašina za metenje i usisavanje koja se individualno može konfigurisati sa hidrauličnim pražnjenjem na visini. Patentirana srpasta bočna metla omogućava čišćenje ćoškova samo jednom vožnjom! Tako otpada metenje rukom odn. kod ostalih uređaja uobičajene 5 do 7-struke vožnje za metenje. Zahvaljujući poziciji glavnog valjka za metenje (HKW) između zadnjih točkova uz to se mogu prelaziti i viši basamaci, bez da se ošteti sistem za metenje. Teach sistem automatski prilagođava HKW kod habanja i tako garantuje najbolje rezultate metenja. Tri potisna pritiska pritom stoje na izboru, u zavisnosti od podloge i vrste nečistoće. Još jedna prednost je patentirano kompletno automatsko Tact čišćenje filtera, koje stalno obezbeđuje rad bez prašine kao i patentirani Kärcher Intelligent Key sistem, koji između ostalog omogućava različita korisnička prava. Multifunkcionalni displej vodi na 28 jezika lako razumljivo vodi kroz menije i daje npr. informaciju o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku valjka za metenje.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G+KSSB: Srpasta bočna četka za metenje
Srpasta bočna četka za metenje
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G+KSSB: Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G+KSSB: Teach sistem
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Power Plus koncept
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon Hidraulika
Pogon – snaga (kW) 6,5
Vrsta pogona Benzin
Maks. učinak po površini (m²/h) 7350
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 10150
Radna širina (mm) 640
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1050
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1450
Posuda za otpad (l) 110
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 18
Radna brzina (km/h) 7
Težina (sa priborom) (kg) 469,1
Težina, spremno za korišćenje (kg) 470
Težina sa ambalažom (kg) 470,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1800 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama
  • Srpasta bočna četka za metenje

Oprema

  • Automatsko čišćenje filtera
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Kärcher pametan ključ
  • Start-Stop sistem
  • Teach sistem
  • Power-Plus sistem
  • Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
  • TACT čišćenje filtera
  • Multifunkcionalni displej
  • Korisnički jezik / korisnička prava
  • Koncept zajedničke usluge
  • Mogućnost priključenja Home Base
  • Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G+KSSB
Mašina za usisavanje KM 105/110 R G+KSSB
Područja primene
  • Parkinzi
  • Proizvodna pomašinaenja
  • Logistički sektori
  • Hotels
  • Maloprodaja
  • Sektori skladišta
  • Staze
Pribor