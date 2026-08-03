Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic

Serijski sa baterijom i punjačem, kompaktno i robusno konstruisana: naša industrijska mašina za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic. Sa potpuno hidrauličnim pogonom, za fleksibilnu primenu.

Visokokvalitetne komponente, točkovi od pune gume, kao i potpuno hidraulična rešenja za pogoni za vožnju, valjak za metenje i bočne metlice brinu se za maksimalnu robusnost i dugotrajnost naših industrijskih mašina za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic sa serijski uključenom baterijom i odgovarajućim punjačem. Opremljena snažnim sistemom džepastog filtera koji dopunjuje efikasno automatsko čišćenje filtera, ova mašina obavlja posao i pri uslovima ekstremne prašine. Opciono je dostupan sistem sa ravnim, naboranim filterom ili dokazani sistem sa kružnim filterom. Pored toga, KM 105/180 R Bp Pack Classic impresionira kada je u pitanju uklanjanje grube prljavštine, a zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, bez problema može da pokaže svoju snagu u nadvišenim delovima zatvorenog prostora. Prednosti za korisnika su intuitivno jednostavno rukovanje pomoću palica, udobno visoko pražnjenje i jednostavan koncept održavanja.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic: Robustan oblik mašine za siguran rad
Robustan oblik mašine za siguran rad
Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic: Dustpan principle
Dustpan principle
Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic: Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Moćan sistem džepastih filtera
Automatsko čišćenje filtera
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 2,5
Maks. učinak po površini (m²/h) 6300
Radna širina (mm) 780
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1050
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1300
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 180
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 14
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 5,2
Težina (sa priborom) (kg) 850
Težina, spremno za korišćenje (kg) 850
Težina sa ambalažom (kg) 850
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Scope of supply

  • Džepni filter
  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic
Područja primene
  • Idealna za primene u (otvorenim) proizvodnim, skladišnim i logističkim halama
  • Pogodan za korišćenje u otvorenim skladištima, na utovarnim mestima i gradilištima
  • Za primenu u metalnoj i građevinskoj industriji, kao i u halama teške industrije
Pribor
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