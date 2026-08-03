Mašina za usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic
Serijski sa baterijom i punjačem, kompaktno i robusno konstruisana: naša industrijska mašina za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic. Sa potpuno hidrauličnim pogonom, za fleksibilnu primenu.
Visokokvalitetne komponente, točkovi od pune gume, kao i potpuno hidraulična rešenja za pogoni za vožnju, valjak za metenje i bočne metlice brinu se za maksimalnu robusnost i dugotrajnost naših industrijskih mašina za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic sa serijski uključenom baterijom i odgovarajućim punjačem. Opremljena snažnim sistemom džepastog filtera koji dopunjuje efikasno automatsko čišćenje filtera, ova mašina obavlja posao i pri uslovima ekstremne prašine. Opciono je dostupan sistem sa ravnim, naboranim filterom ili dokazani sistem sa kružnim filterom. Pored toga, KM 105/180 R Bp Pack Classic impresionira kada je u pitanju uklanjanje grube prljavštine, a zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, bez problema može da pokaže svoju snagu u nadvišenim delovima zatvorenog prostora. Prednosti za korisnika su intuitivno jednostavno rukovanje pomoću palica, udobno visoko pražnjenje i jednostavan koncept održavanja.
Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran rad
Dustpan principle
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Moćan sistem džepastih filtera
Automatsko čišćenje filtera
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|6300
|Radna širina (mm)
|780
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1050
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1300
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|180
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|14
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|5,2
|Težina (sa priborom) (kg)
|850
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|850
|Težina sa ambalažom (kg)
|850
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Područja primene
- Idealna za primene u (otvorenim) proizvodnim, skladišnim i logističkim halama
- Pogodan za korišćenje u otvorenim skladištima, na utovarnim mestima i gradilištima
- Za primenu u metalnoj i građevinskoj industriji, kao i u halama teške industrije
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