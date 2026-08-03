Visokokvalitetne komponente, točkovi od pune gume, kao i potpuno hidraulična rešenja za pogoni za vožnju, valjak za metenje i bočne metlice brinu se za maksimalnu robusnost i dugotrajnost naših industrijskih mašina za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic sa serijski uključenom baterijom i odgovarajućim punjačem. Opremljena snažnim sistemom džepastog filtera koji dopunjuje efikasno automatsko čišćenje filtera, ova mašina obavlja posao i pri uslovima ekstremne prašine. Opciono je dostupan sistem sa ravnim, naboranim filterom ili dokazani sistem sa kružnim filterom. Pored toga, KM 105/180 R Bp Pack Classic impresionira kada je u pitanju uklanjanje grube prljavštine, a zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, bez problema može da pokaže svoju snagu u nadvišenim delovima zatvorenog prostora. Prednosti za korisnika su intuitivno jednostavno rukovanje pomoću palica, udobno visoko pražnjenje i jednostavan koncept održavanja.