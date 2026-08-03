Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Pack Classic
Sa baterijama u sklopu standardne opreme: baterijska KM 120/250 R Bp Pack Classic industrijska mašina za metenje sa velikim površinskim učinkom za primene bez emisije štetnih gasova u područjima osetljivim na buku.
Već u osnovnom paketu industrijska mašina KM 120/250 R Bp Pack Classic za metenje ima sve što je potrebno za rad u građevinskim kompanijama, radionicama za obradu metala i livnicama: robustan dizajn za teške primene u prašnjavom okruženju, nema emisije štetnih gasova, rade na električni pogon, a baterije su već obuhvaćene obimom isporuke. Osim toga, mašina je tako tiha da je savršena za korišćenje u zatvorenom prostoru osetljivom na buku, kao i na otvorenom. Inovativan Flexible Footprint sistem pruža optimalne rezultate čišćenja, dok se četke optimalno prilagođavaju zahtevima površine. Gruba i sitna nečistoća pouzdano se uklanjaju i odlažu u veliku posudu za otpad sa hidraulikom za pražnjenje posuda, dok se postojani džepasti filter pouzdano čisti aktiviranjem vibromotora. Ostale praktične karakteristike, kao što su točkovi napravljeni od čvrste gume, zaokružuju sofisticirani celokupan paket.
Obeležja i prednosti
Robustan oblik mašine za siguran rad
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Dustpan principle
Fleksibilan Footprint sistem
Hidraulično visoko pražnjenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|7200
|Radna širina (mm)
|900
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1200
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1500
|Kapacitet baterije (Ah)
|360
|Napon baterije (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 3,5
|Posuda za otpad (l)
|250
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|14
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|6
|Težina (sa priborom) (kg)
|1200
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|1200
|Težina sa ambalažom (kg)
|1200
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Videos
Područja primene
- Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica.
- Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
- Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
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