Već u osnovnom paketu industrijska mašina KM 120/250 R Bp Pack Classic za metenje ima sve što je potrebno za rad u građevinskim kompanijama, radionicama za obradu metala i livnicama: robustan dizajn za teške primene u prašnjavom okruženju, nema emisije štetnih gasova, rade na električni pogon, a baterije su već obuhvaćene obimom isporuke. Osim toga, mašina je tako tiha da je savršena za korišćenje u zatvorenom prostoru osetljivom na buku, kao i na otvorenom. Inovativan Flexible Footprint sistem pruža optimalne rezultate čišćenja, dok se četke optimalno prilagođavaju zahtevima površine. Gruba i sitna nečistoća pouzdano se uklanjaju i odlažu u veliku posudu za otpad sa hidraulikom za pražnjenje posuda, dok se postojani džepasti filter pouzdano čisti aktiviranjem vibromotora. Ostale praktične karakteristike, kao što su točkovi napravljeni od čvrste gume, zaokružuju sofisticirani celokupan paket.