Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Pack Classic

Sa baterijama u sklopu standardne opreme: baterijska KM 120/250 R Bp Pack Classic industrijska mašina za metenje sa velikim površinskim učinkom za primene bez emisije štetnih gasova u područjima osetljivim na buku.

Već u osnovnom paketu industrijska mašina KM 120/250 R Bp Pack Classic za metenje ima sve što je potrebno za rad u građevinskim kompanijama, radionicama za obradu metala i livnicama: robustan dizajn za teške primene u prašnjavom okruženju, nema emisije štetnih gasova, rade na električni pogon, a baterije su već obuhvaćene obimom isporuke. Osim toga, mašina je tako tiha da je savršena za korišćenje u zatvorenom prostoru osetljivom na buku, kao i na otvorenom. Inovativan Flexible Footprint sistem pruža optimalne rezultate čišćenja, dok se četke optimalno prilagođavaju zahtevima površine. Gruba i sitna nečistoća pouzdano se uklanjaju i odlažu u veliku posudu za otpad sa hidraulikom za pražnjenje posuda, dok se postojani džepasti filter pouzdano čisti aktiviranjem vibromotora. Ostale praktične karakteristike, kao što su točkovi napravljeni od čvrste gume, zaokružuju sofisticirani celokupan paket.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Pack Classic: Robustan oblik mašine za siguran rad
Robustan oblik mašine za siguran rad
Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Pack Classic: Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom
Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom
Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Pack Classic: Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Dustpan principle
Fleksibilan Footprint sistem
Hidraulično visoko pražnjenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 5
Maks. učinak po površini (m²/h) 7200
Radna širina (mm) 900
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1200
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1500
Kapacitet baterije (Ah) 360
Napon baterije (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 3,5
Posuda za otpad (l) 250
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 14
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 6
Težina (sa priborom) (kg) 1200
Težina, spremno za korišćenje (kg) 1200
Težina sa ambalažom (kg) 1200
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Džepni filter
  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Regulisanje usisne struje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
Mašina za usisavanje KM 120/250 R Bp Pack Classic
Videos
Područja primene
  • Idealno za pogone na polju građevinarstva, metaloprerađivačke industrije i livnica.
  • Prikladno za primenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije.
  • Takođe za primene u otvorenim halama, spoljnim skladištima, mestima utovara i na gradilištima
Pribor
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