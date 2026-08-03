Mašina za usisavanje KM 125/130 Bp + KSSB

Zahvaljujući Tact čišćenju filtera nasednom mašinom za metenje i usisavanje radite skoro bez prašine. Teach sistem i opciona srpasta bočna metla za metenje štede vreme i resurse.

Štedite dvostruko, naime vreme i resurse! Nije Vam dovoljno to što je ova verzija nasedne mašine za metenje i usisavanje KM 125/130 R Bp ekološki opremljena električnim pogonom, što štedite vreme i resurse zahvaljujući osmišljenom konceptu metenja, koji prepolovljava broj vožnji radi metenja prilikom čišćenja uglova u poređenju sa ostalim uređajima. Odlučite se dodatno za inovativnu, opcionu srpastu bočnu metlu za metenje, na taj način je neophodna čak samo još jedna vožnja – sasvim bez ručno metenja uglova. Više basamke savlađujete bez opasnosti, pošto se glavni valjak za metenje nalazi između zadnjih točkova, dok „Teach sistem“ nadzire habanje, a valjak se po potrebi automatski prilagođava visini. Pritiskom na dugme možete da podesite tri potisna pritiska, kako bi se u obzir uzeli različiti stepeni nečistoće i podloge. Patentirano Tact čišćenje filtera brine za rad bez prašine, Kärcher Intelligent Key sistem za jednostavno setovanje različitih prava korisnika. Važne parametre kao što su informacije o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku, daje multifunkcionalni displej.

Obeležja i prednosti
Srpasta bočna metla
  • Nema više mukotrpnog metenja rukom.
  • Čisto čišćenje ćoškova samo jednom vožnjom.
  • Ušteda troškova, pošto nije potrebno ručno preliminarno čišćenje odnosno štedi se na višestrukim vožnjama.
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
  • Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
  • Automatsko čišćenje.
  • Elementi filtera sa 4-strukom učinkovitošću.
Teach sistem
  • Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
  • 3 na pritisak dugmeta podesivi potisni pritisci.
  • Manje habanja u Eco režimu.
Kärcher pametan ključ
  • Može se programirati na 28 različitih jezika.
  • Davanje korisničkih prava za podešavanje mašina.
  • Mašina se može pokrenuto samo pomoću Kärcher Intelligent Key.
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
  • Bolje savladavanje viših basamaka.
  • Udoban pristup valjcima za metenje, zamena valjka za metenje za manje od 5 minuta.
  • Kontrola valjka za metenje za nekoliko sekundi.
Komandni panel
  • Predstavljanje podataka mašine na displeju (npr. prikaz habanja glavnog valjka za metenje).
  • Colour coding.
  • EASY-Operation prekidač za startovanje mašine, transportnu vožnju i funkciju metenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon Hidraulika
Pogon – snaga (kW) 2,15
Vrsta pogona Battery
Maks. učinak po površini (m²/h) 10000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 13600
Radna širina (mm) 880
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1250
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1700
Napon baterije (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 5
Posuda za otpad (l) 130
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 8
Težina (sa priborom) (kg) 530,8
Težina, spremno za korišćenje (kg) 840
Težina sa ambalažom (kg) 530,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1800 x 1500 x 1450

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama
  • Srpasta bočna četka za metenje

Oprema

  • Automatsko čišćenje filtera
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Kärcher pametan ključ
  • Start-Stop sistem
  • Teach sistem
  • Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
  • TACT čišćenje filtera
  • Multifunkcionalni displej
  • Korisnički jezik / korisnička prava
  • Koncept zajedničke usluge
  • Mogućnost priključenja Home Base
  • Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
  • Dinamičko metenje
Mašina za usisavanje KM 125/130 Bp + KSSB
Mašina za usisavanje KM 125/130 Bp + KSSB
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Područja primene
  • Parkinzi
  • Proizvodna pomašinaenja
  • Logistički sektori
  • Hotels
  • Maloprodaja
  • Sektori skladišta
  • Staze
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