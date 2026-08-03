Štedite dvostruko, naime vreme i resurse! Nije Vam dovoljno to što je ova verzija nasedne mašine za metenje i usisavanje KM 125/130 R Bp ekološki opremljena električnim pogonom, što štedite vreme i resurse zahvaljujući osmišljenom konceptu metenja, koji prepolovljava broj vožnji radi metenja prilikom čišćenja uglova u poređenju sa ostalim uređajima. Odlučite se dodatno za inovativnu, opcionu srpastu bočnu metlu za metenje, na taj način je neophodna čak samo još jedna vožnja – sasvim bez ručno metenja uglova. Više basamke savlađujete bez opasnosti, pošto se glavni valjak za metenje nalazi između zadnjih točkova, dok „Teach sistem“ nadzire habanje, a valjak se po potrebi automatski prilagođava visini. Pritiskom na dugme možete da podesite tri potisna pritiska, kako bi se u obzir uzeli različiti stepeni nečistoće i podloge. Patentirano Tact čišćenje filtera brine za rad bez prašine, Kärcher Intelligent Key sistem za jednostavno setovanje različitih prava korisnika. Važne parametre kao što su informacije o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku, daje multifunkcionalni displej.