Mašina za usisavanje KM 125/130 Bp + KSSB
Zahvaljujući Tact čišćenju filtera nasednom mašinom za metenje i usisavanje radite skoro bez prašine. Teach sistem i opciona srpasta bočna metla za metenje štede vreme i resurse.
Štedite dvostruko, naime vreme i resurse! Nije Vam dovoljno to što je ova verzija nasedne mašine za metenje i usisavanje KM 125/130 R Bp ekološki opremljena električnim pogonom, što štedite vreme i resurse zahvaljujući osmišljenom konceptu metenja, koji prepolovljava broj vožnji radi metenja prilikom čišćenja uglova u poređenju sa ostalim uređajima. Odlučite se dodatno za inovativnu, opcionu srpastu bočnu metlu za metenje, na taj način je neophodna čak samo još jedna vožnja – sasvim bez ručno metenja uglova. Više basamke savlađujete bez opasnosti, pošto se glavni valjak za metenje nalazi između zadnjih točkova, dok „Teach sistem“ nadzire habanje, a valjak se po potrebi automatski prilagođava visini. Pritiskom na dugme možete da podesite tri potisna pritiska, kako bi se u obzir uzeli različiti stepeni nečistoće i podloge. Patentirano Tact čišćenje filtera brine za rad bez prašine, Kärcher Intelligent Key sistem za jednostavno setovanje različitih prava korisnika. Važne parametre kao što su informacije o habanju valjaka za metenje ili aktiviranom potisnom pritisku, daje multifunkcionalni displej.
Obeležja i prednosti
Srpasta bočna metla
- Nema više mukotrpnog metenja rukom.
- Čisto čišćenje ćoškova samo jednom vožnjom.
- Ušteda troškova, pošto nije potrebno ručno preliminarno čišćenje odnosno štedi se na višestrukim vožnjama.
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
- Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
- Automatsko čišćenje.
- Elementi filtera sa 4-strukom učinkovitošću.
Teach sistem
- Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
- 3 na pritisak dugmeta podesivi potisni pritisci.
- Manje habanja u Eco režimu.
Kärcher pametan ključ
- Može se programirati na 28 različitih jezika.
- Davanje korisničkih prava za podešavanje mašina.
- Mašina se može pokrenuto samo pomoću Kärcher Intelligent Key.
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
- Bolje savladavanje viših basamaka.
- Udoban pristup valjcima za metenje, zamena valjka za metenje za manje od 5 minuta.
- Kontrola valjka za metenje za nekoliko sekundi.
Komandni panel
- Predstavljanje podataka mašine na displeju (npr. prikaz habanja glavnog valjka za metenje).
- Colour coding.
- EASY-Operation prekidač za startovanje mašine, transportnu vožnju i funkciju metenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Hidraulika
|Pogon – snaga (kW)
|2,15
|Vrsta pogona
|Battery
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|10000
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|13600
|Radna širina (mm)
|880
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1250
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1700
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 5
|Posuda za otpad (l)
|130
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Težina (sa priborom) (kg)
|530,8
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|840
|Težina sa ambalažom (kg)
|530,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
- Srpasta bočna četka za metenje
Oprema
- Automatsko čišćenje filtera
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Kärcher pametan ključ
- Start-Stop sistem
- Teach sistem
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- TACT čišćenje filtera
- Multifunkcionalni displej
- Korisnički jezik / korisnička prava
- Koncept zajedničke usluge
- Mogućnost priključenja Home Base
- Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
- Dinamičko metenje
Videos
Područja primene
- Parkinzi
- Proizvodna pomašinaenja
- Logistički sektori
- Hotels
- Maloprodaja
- Sektori skladišta
- Staze