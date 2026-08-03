Tako individualno kao i što su i Vaši zahtevi: Fleksibilno konfigurabilna nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R Bp Pack sa elektro-hidrauličnim pražnjenjem sa visine. Već je standardna izvedba ubedljiva prilikom čišćenja uglova zahvaljujući velikoj uštedi vremena, jer u poređenju sa drugim mašinama mašini KM 125 je pri tome potrebno skoro upola manje vožnji radi metenja. Opciona srpasta bočna metla za metenje redukuje izdatak na samo jednu jedinu vožnju – u potpunosti otpada ručno metenje. Zahvaljujući ostalim patentima kao što je Tact čišćenje filtera radite bez prašine, dok pomoću Kärcher inteligentnog kriptografskog sistema definišete različita prava korisnika. Prepreke se savlađuju bez opasnosti, pošto je glavni valjak za metenje smešten između zadnjih točkova. U slučaju habanja naš „Teach sistem“ automatski valjak prilagođava visini i garantuje najbolje moguće rezultate u metenju. Različite stepenove nečistoće i podloge presrećete uz pomoć tri potisna pritiska, koje varijabilno izabirate. Preko multifunkcionalnog displeja pouzdano Vam se prikazuje izabrani potisni pritisak isto tako kao i status pohabanosti. Ova verzija sa električnim pogonom dozvoljava uostalom i korišćenje u zatvorenim prostorijama.