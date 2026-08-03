Mašina za usisavanje KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB
Nasedna mašina za metenje i usisavanje s opcionim el. pogonom, Tact čišćenjem filtera, opcionom srpastom metlom za metenje i Teach sistemom za praćenje habanja glavnog valjka za metenje.
Tako individualno kao i što su i Vaši zahtevi: Fleksibilno konfigurabilna nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R Bp Pack sa elektro-hidrauličnim pražnjenjem sa visine. Već je standardna izvedba ubedljiva prilikom čišćenja uglova zahvaljujući velikoj uštedi vremena, jer u poređenju sa drugim mašinama mašini KM 125 je pri tome potrebno skoro upola manje vožnji radi metenja. Opciona srpasta bočna metla za metenje redukuje izdatak na samo jednu jedinu vožnju – u potpunosti otpada ručno metenje. Zahvaljujući ostalim patentima kao što je Tact čišćenje filtera radite bez prašine, dok pomoću Kärcher inteligentnog kriptografskog sistema definišete različita prava korisnika. Prepreke se savlađuju bez opasnosti, pošto je glavni valjak za metenje smešten između zadnjih točkova. U slučaju habanja naš „Teach sistem“ automatski valjak prilagođava visini i garantuje najbolje moguće rezultate u metenju. Različite stepenove nečistoće i podloge presrećete uz pomoć tri potisna pritiska, koje varijabilno izabirate. Preko multifunkcionalnog displeja pouzdano Vam se prikazuje izabrani potisni pritisak isto tako kao i status pohabanosti. Ova verzija sa električnim pogonom dozvoljava uostalom i korišćenje u zatvorenim prostorijama.
Obeležja i prednosti
Srpasta bočna metla
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Hidraulika
|Pogon – snaga (V/kW)
|24 / 2,15
|Vrsta pogona
|Battery
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|10000
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|13600
|Radna širina (mm)
|880
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1250
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1700
|Kapacitet baterije (Ah)
|400
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|cca. 4
|Posuda za otpad (l)
|130
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Težina (sa priborom) (kg)
|838,1
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|840
|Težina sa ambalažom (kg)
|840,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Točkovi sa pneumatskim gumama
- Srpasta bočna četka za metenje
Oprema
- Automatsko čišćenje filtera
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Kärcher pametan ključ
- Start-Stop sistem
- Teach sistem
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- TACT čišćenje filtera
- Multifunkcionalni displej
- Korisnički jezik / korisnička prava
- Koncept zajedničke usluge
- Mogućnost priključenja Home Base
- Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
- Dinamičko metenje
Videos
Područja primene
- Parkinzi
- Proizvodna pomašinaenja
- Logistički sektori
- Hotels
- Maloprodaja
- Sektori skladišta
- Staze