U budućnosti jednostavno poštedite sebe mučnog ručnog metenja ćoškova: jer naša nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R D+KSSB sa pogonom na dizel gorivo taj opterećujući dodatni posao čini jednostavno suvišnim. Zahvaljujući srpastoj bočnoj metli, patentiranoj Kärcher inovaciji, u budućnosti ćete ćoškove čistiti sasvim ugodno i štedeći vreme uz pomoć samo jednog jedinog poteza. Komfor za Vas takođe obezbeđuju i ostali patenti i obeležja opreme uređaja, kao na primer elektro-hidraulično pražnjenje sa visine, potpuno automatsko Tact čišćenje filtera za rad skoro sasvim bez prašine ili Kärcher inteligentni kriptografski sistem, pomoću kojeg različitim korisnicima možete da dodelite različita prava. Glavni valjak za metenje koji je smešten između zadnjih točkova ne dozvoljava samo prelazak preko prepreka, nego se u pomoću „Teach sistema“ automatski podešava po visini u slučaju habanja. Osim toga je veoma pristupačan zahvaljujući svom položaju. U zavisnosti od nečistoće i podloge birajte između 3 potisna pritiska. Naposletku, ali ne na uštrb važnosti, multifunkcionalni displej Vam u svako doba pouzdano prikazuje izabrani potisni pritisak kao i habanje valjka.