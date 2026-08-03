Mašina za usisavanje KM 125/130 R D+KSSB
Nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R D+KSSB na dizel, s revoluc. srpastom bočnom metlom, Tact čišćenjem filtera i autom. korekcija habanja glavnog valjka za metenje.
U budućnosti jednostavno poštedite sebe mučnog ručnog metenja ćoškova: jer naša nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R D+KSSB sa pogonom na dizel gorivo taj opterećujući dodatni posao čini jednostavno suvišnim. Zahvaljujući srpastoj bočnoj metli, patentiranoj Kärcher inovaciji, u budućnosti ćete ćoškove čistiti sasvim ugodno i štedeći vreme uz pomoć samo jednog jedinog poteza. Komfor za Vas takođe obezbeđuju i ostali patenti i obeležja opreme uređaja, kao na primer elektro-hidraulično pražnjenje sa visine, potpuno automatsko Tact čišćenje filtera za rad skoro sasvim bez prašine ili Kärcher inteligentni kriptografski sistem, pomoću kojeg različitim korisnicima možete da dodelite različita prava. Glavni valjak za metenje koji je smešten između zadnjih točkova ne dozvoljava samo prelazak preko prepreka, nego se u pomoću „Teach sistema“ automatski podešava po visini u slučaju habanja. Osim toga je veoma pristupačan zahvaljujući svom položaju. U zavisnosti od nečistoće i podloge birajte između 3 potisna pritiska. Naposletku, ali ne na uštrb važnosti, multifunkcionalni displej Vam u svako doba pouzdano prikazuje izabrani potisni pritisak kao i habanje valjka.
Obeležja i prednosti
Srpasta bočna metla
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Power-Plus koncept
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Hidraulika
|Pogon – snaga (kW)
|6,5
|Vrsta pogona
|Dizel
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|10000
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|13600
|Radna širina (mm)
|880
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1250
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1700
|Posuda za otpad (l)
|130
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Težina (sa priborom) (kg)
|704,1
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|705
|Težina sa ambalažom (kg)
|705,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
- Srpasta bočna četka za metenje
Oprema
- Automatsko čišćenje filtera
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Kärcher pametan ključ
- Start-Stop sistem
- Teach sistem
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- TACT čišćenje filtera
- Multifunkcionalni displej
- Korisnički jezik / korisnička prava
- Koncept zajedničke usluge
- Mogućnost priključenja Home Base
- Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
- Dinamičko metenje
Područja primene
- Parkinzi
- Proizvodna pomašinaenja
- Logistički sektori
- Hotels
- Maloprodaja
- Sektori skladišta
- Staze