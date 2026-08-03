Mašina za usisavanje KM 125/130 R G+KSSB

Nasedna mašina za metenje KM 125/130 R G+KSSB sa pogonom na benzin krije niz patenata: od toga samo tri su srpasta bočna metla, Tact čišćenje filtera i inteligentni kriptografski sistem.

Mašina, koja misli sa Vama i koja Vam štedi mnogo vremena: Naša nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R G+KSSB sa režimom rada na benzin raspolaže mnoštvom patenata i inovacija, koje će Vam se brzo isplatiti. Posebno obeležje opreme je srpasta bočna metla, koja omogućuje metenje u ćoškovima samo pomoću jednog pokreta, pa tako izbegavate mučno naknadno brisanje rukom. „Teach sistem“ međutim u slučaju habanja sasvim automatski po visini prilagođava između zadnjih točkova smešten glavni valjak za metenje, što Vam u svakom trenutku režima rada garantuje najbolje rezultate u metenju. Kako biste ih još poboljšali, na dotičnu podlogu i njen stepen nečistoće potisni pritisak valjka možete da podesite u 3 stepena. Potpunu kontrolu nad potisnim pritiskom i habanjem uz to nudi njen prikaz preko multifunkcionalnog displeja. Polazeći od toga potpuno automatsko Tact čišćenje filtera brine za rad skoro bez prašine, dok elektro- hidraulično pražnjenje i Kärcher inteligentni kriptografski sistem dalje povećavaju komfor u radu i bezbednost.

Obeležja i prednosti
Srpasta bočna metla
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Power-Plus koncept
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon Hidraulika
Pogon – snaga (kW) 8,3
Vrsta pogona Benzin
Maks. učinak po površini (m²/h) 10000
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 13600
Radna širina (mm) 880
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1250
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1700
Posuda za otpad (l) 130
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 16
Radna brzina (km/h) 8
Težina (sa priborom) (kg) 684,1
Težina, spremno za korišćenje (kg) 685
Težina sa ambalažom (kg) 685,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1800 x 1500 x 1450

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama
  • Srpasta bočna četka za metenje

Oprema

  • Automatsko čišćenje filtera
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Kärcher pametan ključ
  • Start-Stop sistem
  • Teach sistem
  • Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
  • TACT čišćenje filtera
  • Multifunkcionalni displej
  • Korisnički jezik / korisnička prava
  • Koncept zajedničke usluge
  • Mogućnost priključenja Home Base
  • Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
  • Dinamičko metenje
Mašina za usisavanje KM 125/130 R G+KSSB
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Područja primene
  • Parkinzi
  • Proizvodna pomašinaenja
  • Logistički sektori
  • Hotels
  • Maloprodaja
  • Sektori skladišta
  • Staze
Pribor