Mašina, koja misli sa Vama i koja Vam štedi mnogo vremena: Naša nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R G+KSSB sa režimom rada na benzin raspolaže mnoštvom patenata i inovacija, koje će Vam se brzo isplatiti. Posebno obeležje opreme je srpasta bočna metla, koja omogućuje metenje u ćoškovima samo pomoću jednog pokreta, pa tako izbegavate mučno naknadno brisanje rukom. „Teach sistem“ međutim u slučaju habanja sasvim automatski po visini prilagođava između zadnjih točkova smešten glavni valjak za metenje, što Vam u svakom trenutku režima rada garantuje najbolje rezultate u metenju. Kako biste ih još poboljšali, na dotičnu podlogu i njen stepen nečistoće potisni pritisak valjka možete da podesite u 3 stepena. Potpunu kontrolu nad potisnim pritiskom i habanjem uz to nudi njen prikaz preko multifunkcionalnog displeja. Polazeći od toga potpuno automatsko Tact čišćenje filtera brine za rad skoro bez prašine, dok elektro- hidraulično pražnjenje i Kärcher inteligentni kriptografski sistem dalje povećavaju komfor u radu i bezbednost.