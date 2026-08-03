Mašina za usisavanje KM 125/130 R G+KSSB
Nasedna mašina za metenje KM 125/130 R G+KSSB sa pogonom na benzin krije niz patenata: od toga samo tri su srpasta bočna metla, Tact čišćenje filtera i inteligentni kriptografski sistem.
Mašina, koja misli sa Vama i koja Vam štedi mnogo vremena: Naša nasedna mašina za metenje i usisavanje KM 125/130 R G+KSSB sa režimom rada na benzin raspolaže mnoštvom patenata i inovacija, koje će Vam se brzo isplatiti. Posebno obeležje opreme je srpasta bočna metla, koja omogućuje metenje u ćoškovima samo pomoću jednog pokreta, pa tako izbegavate mučno naknadno brisanje rukom. „Teach sistem“ međutim u slučaju habanja sasvim automatski po visini prilagođava između zadnjih točkova smešten glavni valjak za metenje, što Vam u svakom trenutku režima rada garantuje najbolje rezultate u metenju. Kako biste ih još poboljšali, na dotičnu podlogu i njen stepen nečistoće potisni pritisak valjka možete da podesite u 3 stepena. Potpunu kontrolu nad potisnim pritiskom i habanjem uz to nudi njen prikaz preko multifunkcionalnog displeja. Polazeći od toga potpuno automatsko Tact čišćenje filtera brine za rad skoro bez prašine, dok elektro- hidraulično pražnjenje i Kärcher inteligentni kriptografski sistem dalje povećavaju komfor u radu i bezbednost.
Obeležja i prednosti
Srpasta bočna metla
Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste
Teach sistem
Kärcher pametan ključ
Valjak za metenje na zadnjoj osovini
Komandni panel
Power-Plus koncept
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Hidraulika
|Pogon – snaga (kW)
|8,3
|Vrsta pogona
|Benzin
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|10000
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|13600
|Radna širina (mm)
|880
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1250
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1700
|Posuda za otpad (l)
|130
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|16
|Radna brzina (km/h)
|8
|Težina (sa priborom) (kg)
|684,1
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|685
|Težina sa ambalažom (kg)
|685,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
- Srpasta bočna četka za metenje
Oprema
- Automatsko čišćenje filtera
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Kärcher pametan ključ
- Start-Stop sistem
- Teach sistem
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- TACT čišćenje filtera
- Multifunkcionalni displej
- Korisnički jezik / korisnička prava
- Koncept zajedničke usluge
- Mogućnost priključenja Home Base
- Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini
- Dinamičko metenje
Videos
Područja primene
- Parkinzi
- Proizvodna pomašinaenja
- Logistički sektori
- Hotels
- Maloprodaja
- Sektori skladišta
- Staze