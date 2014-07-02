Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack

Potpuno hidraulična ind. mašina za metenje, robusna, za najteže uslove, npr. u ind. građevinskog materijala, metalnoj ind,, livnicama i ostalim pogonima, gde pada puno prašine.

KM 130/300 R Bp Pack sa pogonom na baterije sa zadnjim mehanizmom upravljanja sa tri točka radi bešumno i bez emisija. Sa principom lopatice za metenje se fino đubre i gruba nečistoća se bezbedno prihvataju. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre se sam zatvara. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Jedan novo koncipiran sistem za metenje smanjuje habanje. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju takođe i kod pojave velike količine prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme sa pomoću izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je optimalno pristupačan i izmenljiv bez upotrebe alata. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može rukovati samo jednim jedinim pritiskom na dugme.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack: Robusna građa
Robusna građa
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack: Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja
Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack: Uzorna jednostavnost korišćenja
Uzorna jednostavnost korišćenja
Različite vrste pogona
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 5
Maks. učinak po površini (m²/h) 9100
Radna širina (mm) 1000
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1300
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1550
Kapacitet baterije (Ah) 360
Napon baterije (V) 36
Trajanje baterije (h) max. 2
Posuda za otpad (l) 300
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 7
Površina filtera (m²) 5,5
Težina (sa priborom) (kg) 840
Težina, spremno za korišćenje (kg) 1300
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack
Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Industrija građevinskog materijala
  • Livnice
  • Prerada metala
  • Sektori skladišta
  • Gradilišta
  • Gvožđare i čeličane
  • Industrija osnovnog materijala
Pribor
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