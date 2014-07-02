KM 130/300 R Bp Pack sa pogonom na baterije sa zadnjim mehanizmom upravljanja sa tri točka radi bešumno i bez emisija. Sa principom lopatice za metenje se fino đubre i gruba nečistoća se bezbedno prihvataju. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre se sam zatvara. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Jedan novo koncipiran sistem za metenje smanjuje habanje. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju takođe i kod pojave velike količine prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme sa pomoću izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je optimalno pristupačan i izmenljiv bez upotrebe alata. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može rukovati samo jednim jedinim pritiskom na dugme.