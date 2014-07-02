Mašina za usisavanje KM 130/300 R Bp Pack
Potpuno hidraulična ind. mašina za metenje, robusna, za najteže uslove, npr. u ind. građevinskog materijala, metalnoj ind,, livnicama i ostalim pogonima, gde pada puno prašine.
KM 130/300 R Bp Pack sa pogonom na baterije sa zadnjim mehanizmom upravljanja sa tri točka radi bešumno i bez emisija. Sa principom lopatice za metenje se fino đubre i gruba nečistoća se bezbedno prihvataju. Kod transportne vožnje se rezervoar za đubre se sam zatvara. Valjak za metenje se automatski prilagođava neravninama i može se jednostavno zameniti bez upotrebe alata. Jedan novo koncipiran sistem za metenje smanjuje habanje. Dva ležeći ugrađena ravna faltasta filtera obezbeđuju takođe i kod pojave velike količine prašine čist vazduh. Čišćenje filtera usleđuje pritiskom na dugme sa pomoću izrazito efektivnog Dual otirača. Filter je optimalno pristupačan i izmenljiv bez upotrebe alata. Osnovnim funkcijama se zahvaljujući EASY Operation konceptu može rukovati samo jednim jedinim pritiskom na dugme.
Obeležja i prednosti
Robusna građa
Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja
Uzorna jednostavnost korišćenja
Različite vrste pogona
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|9100
|Radna širina (mm)
|1000
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1300
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1550
|Kapacitet baterije (Ah)
|360
|Napon baterije (V)
|36
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Posuda za otpad (l)
|300
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|7
|Površina filtera (m²)
|5,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|840
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|1300
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
Videos
Područja primene
- Industrija građevinskog materijala
- Livnice
- Prerada metala
- Sektori skladišta
- Gradilišta
- Gvožđare i čeličane
- Industrija osnovnog materijala
Pribor
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