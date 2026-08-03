Ovaj robusni, hidraulički industrijski usisivač KM 130/300 R LPG s pogonom na plin može se koristiti unutra i napolju u najzahtevnijim primenama, npr. u pogonima za obradu građevinskog materijala i metala, livnicama i drugim granama industrije u kojima se stvara mnogo prljavštine. Princip đubrovnika osigurava pouzdano prikupljanje i sitnog otpada i krupne prljavštine. Valjkasta četka automatski se prilagođava neravninama na podovima, a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje može se zameniti bez alata. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Dva vodoravno postavljena filtera s ravnim naborima ostavljaju čist vazduh čak i u veoma prašnjavim uslovima. Čišćenje filtera pritiskom na dugme obavlja veoma efikasni dvostruki strugač. Filter je lako dostupan i može se jednostavno zameniti bez alata. Motor je takođe postavljen na lako dostupnom mestu. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski filter čisti vazduh pre nego što on dospe u filter motora, značajno mu produžavajući radni vek.