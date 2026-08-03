Mašina za usisavanje KM 130/300 R LPG
Industrijska mašina za metenje s pogonom na TNG, sa tri točka i upravljanjem na zadnjem točku. Za teške primene u pogonima za obradu građevinskog materijala i metala, livnicama i drugim granama industrije u kojima se stvara mnogo prljavštine.
Ovaj robusni, hidraulički industrijski usisivač KM 130/300 R LPG s pogonom na plin može se koristiti unutra i napolju u najzahtevnijim primenama, npr. u pogonima za obradu građevinskog materijala i metala, livnicama i drugim granama industrije u kojima se stvara mnogo prljavštine. Princip đubrovnika osigurava pouzdano prikupljanje i sitnog otpada i krupne prljavštine. Valjkasta četka automatski se prilagođava neravninama na podovima, a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje može se zameniti bez alata. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Dva vodoravno postavljena filtera s ravnim naborima ostavljaju čist vazduh čak i u veoma prašnjavim uslovima. Čišćenje filtera pritiskom na dugme obavlja veoma efikasni dvostruki strugač. Filter je lako dostupan i može se jednostavno zameniti bez alata. Motor je takođe postavljen na lako dostupnom mestu. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski filter čisti vazduh pre nego što on dospe u filter motora, značajno mu produžavajući radni vek.
Obeležja i prednosti
Robusna građa
Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja
Uzorna jednostavnost korišćenja
Classic varijanta s dizel-pogonom
EASY-Operation koncept rukovanja
Ravni plisirani filter
Fleksibilan Footprint sistem
Hidraulično visoko pražnjenje
Dustpan principle
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|LPG
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Kubota
|Pogon – snaga (kW)
|17,5
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|13000
|Radna širina (mm)
|1000
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1300
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1550
|Posuda za otpad (l)
|300
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|10
|Površina filtera (m²)
|5,5
|Težina (sa priborom) (kg)
|925
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|900
|Težina sa ambalažom (kg)
|925
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
- Čvrst odbojnik
Područja primene
- Industrija građevinskog materijala
- Livnice
- Prerada metala
- Sektori skladišta
- Gradilišta
- Gvožđare i čeličane
- Industrija osnovnog materijala
Pribor
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