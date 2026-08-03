Mašina za usisavanje KM 150/500 R LPG
Industrijska mašina za metenje na TNG, sa tri točka i pogonom na zadnjim točkovima. Za zahtevnu primenu u industriji građevinskog materijala, radionicama za obradu metala ili livnicama, kao i drugim područjima sa velikom količinom nečistoće.
Robusni, potpuno hidraulički industrijski usisivač KM 150/500 R LPG s pogonom na TNG, za čišćenje spoljašnjih i unutrašnjih površina pogodan je za ekstremne uslove, tj. za industriju građevinskog materijala i radionice za obradu metala ili livnice, kao i ostala područja sa velikim nečistoćama. Princip đubrovnika osigurava pouzdano prikupljanje i sitnog otpada i krupne prljavštine. Valjak za metenje automatski se prilagođava neravninama na podu, a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje može se brzo zameniti bez alata. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Dva horizontalna filtera s ravnim naborima ostavljaju čist vazduh u veoma prašnjavim uslovima. Čišćenje filtera gotovo je pritiskom na dugme pomoću izuzetno efikasnog dvostrukog strugača. Filter je vrlo pristupačan i lako se menja bez upotrebe alata. Pristup motoru je takođe jednostavan. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski pretfilter čisti vazduh pre nego što on stigne u filter motora i značajno mu produžava radni vek.
Obeležja i prednosti
Snažni sistem filtera
Komforno radno mesto
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Classic varijanta s dizel-pogonom
LPG režim rada
Dvostruki brisač
Dustpan principle
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
Kompletan hidraulični vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli
Ciklonski predfilter
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|LPG
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Proizvođač motora
|Kubota
|Pogon – snaga (kW)
|22
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|18000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1500
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1800
|Posuda za otpad (l)
|500
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|12
|Površina filtera (m²)
|7
|Težina (sa priborom) (kg)
|1317
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|1317
|Težina sa ambalažom (kg)
|1317
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
Područja primene
- Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
Pribor
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