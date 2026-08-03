Robusni, potpuno hidraulički industrijski usisivač KM 150/500 R LPG s pogonom na TNG, za čišćenje spoljašnjih i unutrašnjih površina pogodan je za ekstremne uslove, tj. za industriju građevinskog materijala i radionice za obradu metala ili livnice, kao i ostala područja sa velikim nečistoćama. Princip đubrovnika osigurava pouzdano prikupljanje i sitnog otpada i krupne prljavštine. Valjak za metenje automatski se prilagođava neravninama na podu, a inovativni sistem metenja smanjuje habanje na minimum. Glavni valjak za metenje može se brzo zameniti bez alata. Rezervoar za otpad automatski se zatvara u transportu. Dva horizontalna filtera s ravnim naborima ostavljaju čist vazduh u veoma prašnjavim uslovima. Čišćenje filtera gotovo je pritiskom na dugme pomoću izuzetno efikasnog dvostrukog strugača. Filter je vrlo pristupačan i lako se menja bez upotrebe alata. Pristup motoru je takođe jednostavan. Osnovnim funkcijama zgodno se upravlja preko obrtnog dugmeta zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski pretfilter čisti vazduh pre nego što on stigne u filter motora i značajno mu produžava radni vek.