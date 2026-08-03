Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp Pack

Serijski opremljena baterijom i punjačem, ova okretna maš. za metenje i usis. sa sedišt. KM 85/50 R osvaja velikim površinskim efektom. Kompaktan početnički model, jednostavan za rukovanje.

Naš početnički model KM 85/50 R Bp Pack uverava izvrsnom opremom za mašinu za metenje i usisavanje iz ovog cenovnog razreda. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, kao i bočna metla sa skretanjem s regulacijom broja okretaja, veliki filter za prašinu za rad bez prašenja i spolja vidljiv prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Vrlo kompaktan oblik mašine osigurava visok stepen okretnosti, što omogućuje njegovu primenu posebno na uskim i zatrpanim mestima. Osim toga, uređaj osvaja velikim površinskim efektom u unutrašnjem i spoljašnjem području, i izuzetno jednostavnim rukovanjem. Održavanje, kao na primer menjanje glavnog valjka za metenje, moguće je bez korišćenja alata. Valjak s njihajućim ležajem nije potrebno nameštati, a sva nečistoća u potpunosti će biti uklonjena i kod neravnina u podu. Čak je i pristup unutrašnjosti uređaja moguć bez problema i bez alata, zahvaljujući poklopcu uređaja sa širokim otvaranjem. Korisnik će sa svog sedišta praktično očistiti filter za prašinu. Takođe je praktično i nošenje dodatnog pribora za čišćenje zahvaljujući našem integrisanom sistemu Home-Base.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp Pack: Koncept pametnog rezervoara
Koncept pametnog rezervoara
2 rezervoara za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Rezervoari za pometeno smeće bez oštrih ivica omogućuju pražnjenje bez ostataka. Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp Pack: Snažni sistem filtera
Snažni sistem filtera
Filter s ravnim naborima od poliestera. Efikasno čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s pozicije osobe koja rukuje uređajem. Pristup filteru bez korišćenja alata kroz poklopac uređaja sa širokim uglom otvaranja.
Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp Pack: Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mestu
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mestu
Pregledno i ergonomsko postavljanje elemenata. Nameštanje sedišta bez korišćenja alata. Podešavanje upravljača po visini.
Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje
  • Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
  • Za jednostavno nošenje recimo klešta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog rezervoara.
  • Velika površina odlaganja u zadnjem delu mašine.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
  • Jednostavno i komforno uočavanje spolja.
  • Precizno određivanje trenutka zamene.
Bočna metla sa skretanjem
  • Štiti bočnu metlu od oštećenja.
  • Pouzdan i robustan oblik.
  • Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost
  • Vrlo dobro manevrisanje mašinom.
  • Posebno prikladno i za pretrpane i uske prostore.
  • Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja obrtaja bočne metle
  • Za prilagođavanje broja obrtaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
  • Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
  • Nije potrebno naknadno nameštanje zbog istrošenosti.
  • Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
  • Valjak s metlom i bočne metle praktično se uključuju i isključuju putem nožne papučice.
  • Vožnja napred i nazad može se komforno podesiti putem prekidača za biranje.
  • Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 1000
Vrsta pogona Električno
Maks. učinak po površini (m²/h) 5100
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 6510
Radna širina (mm) 615
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 850
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1085
Kapacitet baterije (Ah) 115
Napon baterije (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 50
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 2,3
Dodatni tovar (kg) max. 90
Težina (sa priborom) (kg) 218
Težina, spremno za korišćenje (kg) 230
Težina sa ambalažom (kg) 220
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1350 x 940 x 1170

Scope of supply

  • Točkovi sa pneumatskim gumama

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Mehaničko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Podesiv broj obrtaja bočne metle
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Mobilna posuda za đubre
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, automatski rastresajuća
  • Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
  • Multifunkcionalni displej
  • Mogućnost priključenja Home Base
Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Odlično za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala.
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
  • Takođe za manje objekte kao što su (mali) zanatski pogoni, školska dvorišta, benzinske pumpe ili auto-kuće.
Pribor
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.