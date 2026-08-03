Mašina za usisavanje KM 85/50 R Bp Pack
Serijski opremljena baterijom i punjačem, ova okretna maš. za metenje i usis. sa sedišt. KM 85/50 R osvaja velikim površinskim efektom. Kompaktan početnički model, jednostavan za rukovanje.
Naš početnički model KM 85/50 R Bp Pack uverava izvrsnom opremom za mašinu za metenje i usisavanje iz ovog cenovnog razreda. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, kao i bočna metla sa skretanjem s regulacijom broja okretaja, veliki filter za prašinu za rad bez prašenja i spolja vidljiv prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Vrlo kompaktan oblik mašine osigurava visok stepen okretnosti, što omogućuje njegovu primenu posebno na uskim i zatrpanim mestima. Osim toga, uređaj osvaja velikim površinskim efektom u unutrašnjem i spoljašnjem području, i izuzetno jednostavnim rukovanjem. Održavanje, kao na primer menjanje glavnog valjka za metenje, moguće je bez korišćenja alata. Valjak s njihajućim ležajem nije potrebno nameštati, a sva nečistoća u potpunosti će biti uklonjena i kod neravnina u podu. Čak je i pristup unutrašnjosti uređaja moguć bez problema i bez alata, zahvaljujući poklopcu uređaja sa širokim otvaranjem. Korisnik će sa svog sedišta praktično očistiti filter za prašinu. Takođe je praktično i nošenje dodatnog pribora za čišćenje zahvaljujući našem integrisanom sistemu Home-Base.
Obeležja i prednosti
Koncept pametnog rezervoara2 rezervoara za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Rezervoari za pometeno smeće bez oštrih ivica omogućuju pražnjenje bez ostataka. Točkići na rezervoaru za smeće pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Snažni sistem filteraFilter s ravnim naborima od poliestera. Efikasno čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s pozicije osobe koja rukuje uređajem. Pristup filteru bez korišćenja alata kroz poklopac uređaja sa širokim uglom otvaranja.
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata. Nameštanje sedišta bez korišćenja alata. Podešavanje upravljača po visini.
Integrisani Home-Base sistem i površine za odlaganje
- Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje recimo klešta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog rezervoara.
- Velika površina odlaganja u zadnjem delu mašine.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje spolja.
- Precizno određivanje trenutka zamene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdan i robustan oblik.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktan oblik za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevrisanje mašinom.
- Posebno prikladno i za pretrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja obrtaja bočne metle
- Za prilagođavanje broja obrtaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno nameštanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak s metlom i bočne metle praktično se uključuju i isključuju putem nožne papučice.
- Vožnja napred i nazad može se komforno podesiti putem prekidača za biranje.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električno
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|5100
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|850
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1085
|Kapacitet baterije (Ah)
|115
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|50
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|2,3
|Dodatni tovar (kg)
|max. 90
|Težina (sa priborom) (kg)
|218
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|230
|Težina sa ambalažom (kg)
|220
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Točkovi sa pneumatskim gumama
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Podesiv broj obrtaja bočne metle
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Mobilna posuda za đubre
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća
- Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje
- Multifunkcionalni displej
- Mogućnost priključenja Home Base
Videos
Područja primene
- Odlično za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala.
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkinzima.
- Takođe za manje objekte kao što su (mali) zanatski pogoni, školska dvorišta, benzinske pumpe ili auto-kuće.
Pribor
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