Naš početnički model KM 85/50 R Bp Pack uverava izvrsnom opremom za mašinu za metenje i usisavanje iz ovog cenovnog razreda. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, kao i bočna metla sa skretanjem s regulacijom broja okretaja, veliki filter za prašinu za rad bez prašenja i spolja vidljiv prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Vrlo kompaktan oblik mašine osigurava visok stepen okretnosti, što omogućuje njegovu primenu posebno na uskim i zatrpanim mestima. Osim toga, uređaj osvaja velikim površinskim efektom u unutrašnjem i spoljašnjem području, i izuzetno jednostavnim rukovanjem. Održavanje, kao na primer menjanje glavnog valjka za metenje, moguće je bez korišćenja alata. Valjak s njihajućim ležajem nije potrebno nameštati, a sva nečistoća u potpunosti će biti uklonjena i kod neravnina u podu. Čak je i pristup unutrašnjosti uređaja moguć bez problema i bez alata, zahvaljujući poklopcu uređaja sa širokim otvaranjem. Korisnik će sa svog sedišta praktično očistiti filter za prašinu. Takođe je praktično i nošenje dodatnog pribora za čišćenje zahvaljujući našem integrisanom sistemu Home-Base.