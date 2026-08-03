Logistički centri, garaže i proizvodne hale su tipična mesta upotrebe našeg baterijskog, robusnog, nasednog KM 90/60 R Bp vakuumskog čistača sa rotirajućom bočnom četkom. Upravljiva mašina savladava bez napora čak i tesne prostore, zahvaljujući izvanrednom rukovanju, uprkos visokim zahtevima čišćenja. Jedinstveni, automatski i visokoefikasan sistem čišćenja okruglih filtera za rad bez prašine i bez gubitka usisne snage je posebno od pomoći u ovom smislu. Prenošenje dodatnog pribora za čišćenje, uz praktičan odeljak za odlaganje i Home Base sistem za odlaganje, nije komplikovano, dok EASY Operation sistem u velikoj meri olakšava upotrebu KM 90/60 R Bp.