Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp
Veoma okretna, upravljiva i kompaktno konstruisana: Naš nasedni KM 90/60 R Bp vakuumski čistač oduševljava savršenim rukovanjem i automatskim sistemom čišćenja okruglih filtera.
Logistički centri, garaže i proizvodne hale su tipična mesta upotrebe našeg baterijskog, robusnog, nasednog KM 90/60 R Bp vakuumskog čistača sa rotirajućom bočnom četkom. Upravljiva mašina savladava bez napora čak i tesne prostore, zahvaljujući izvanrednom rukovanju, uprkos visokim zahtevima čišćenja. Jedinstveni, automatski i visokoefikasan sistem čišćenja okruglih filtera za rad bez prašine i bez gubitka usisne snage je posebno od pomoći u ovom smislu. Prenošenje dodatnog pribora za čišćenje, uz praktičan odeljak za odlaganje i Home Base sistem za odlaganje, nije komplikovano, dok EASY Operation sistem u velikoj meri olakšava upotrebu KM 90/60 R Bp.
Obeležja i prednosti
Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinomZa dugačak vek trajanja i visoku pouzdanost. Bezbednost i okretnost. Dodatne komponente kao na primer rezervni kanistar ili manuelni uređaji za čišćenje se mogu bezbedno fiksirati i voziti na uređaju.
EASY-Operation koncept rukovanjaLogično i razumljivo. Svi komandni elementi su pregledno poređani i jednostavno se mogu dohvatiti.
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjemNakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale. Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati. Zamena filtera bez upotrebe alata.
Home-Base za više fleksibilnosti
- Različiti praktični spojevi za ostali pribor.
- Jednostavno voženje npr. klešta za grubu prljavštinu, metle ili dodatnog rezervoara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (kW)
|1,2
|Vrsta pogona
|Električno
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|5400
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|6900
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|900
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1150
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|4
|Težina (sa priborom) (kg)
|205
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|330
|Težina sa ambalažom (kg)
|206
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Poliesterski okrugli filter
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, pneumatska
- Mogućnost priključenja Home Base
Videos
Područja primene
- Logistički centri
- Javne garaže
- Magacinske zgrade i ostale Indoor primene
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manje parkovi i parkinzi
Pribor
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