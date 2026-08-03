Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp

Veoma okretna, upravljiva i kompaktno konstruisana: Naš nasedni KM 90/60 R Bp vakuumski čistač oduševljava savršenim rukovanjem i automatskim sistemom čišćenja okruglih filtera.

Logistički centri, garaže i proizvodne hale su tipična mesta upotrebe našeg baterijskog, robusnog, nasednog KM 90/60 R Bp vakuumskog čistača sa rotirajućom bočnom četkom. Upravljiva mašina savladava bez napora čak i tesne prostore, zahvaljujući izvanrednom rukovanju, uprkos visokim zahtevima čišćenja. Jedinstveni, automatski i visokoefikasan sistem čišćenja okruglih filtera za rad bez prašine i bez gubitka usisne snage je posebno od pomoći u ovom smislu. Prenošenje dodatnog pribora za čišćenje, uz praktičan odeljak za odlaganje i Home Base sistem za odlaganje, nije komplikovano, dok EASY Operation sistem u velikoj meri olakšava upotrebu KM 90/60 R Bp.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp: Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
Za dugačak vek trajanja i visoku pouzdanost. Bezbednost i okretnost. Dodatne komponente kao na primer rezervni kanistar ili manuelni uređaji za čišćenje se mogu bezbedno fiksirati i voziti na uređaju.
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp: EASY-Operation koncept rukovanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Logično i razumljivo. Svi komandni elementi su pregledno poređani i jednostavno se mogu dohvatiti.
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp: Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Nakon svakog isključivanja mašine se filter automatski čisti – za metenje skroz bez prašine i dugačke radne intervale. Čišćenje filtera se može i manuelno aktivirati. Zamena filtera bez upotrebe alata.
Home-Base za više fleksibilnosti
  • Različiti praktični spojevi za ostali pribor.
  • Jednostavno voženje npr. klešta za grubu prljavštinu, metle ili dodatnog rezervoara.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (kW) 1,2
Vrsta pogona Električno
Maks. učinak po površini (m²/h) 5400
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 6900
Radna širina (mm) 615
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 900
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1150
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 4
Težina (sa priborom) (kg) 205
Težina, spremno za korišćenje (kg) 330
Težina sa ambalažom (kg) 206
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Poliesterski okrugli filter

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, pneumatska
  • Mogućnost priključenja Home Base
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp
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Područja primene
  • Logistički centri
  • Javne garaže
  • Magacinske zgrade i ostale Indoor primene
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manje parkovi i parkinzi
Pribor
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