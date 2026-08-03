Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack

Robusni i kompaktni, nasedni KM 90/60 R Bp Pack vakuumski čistač sa automatskim sistemom za čišćenje filtera, snažnim baterijama od 180 Ah i integrisanim punjačem baterija.

Naš baterijski nasedni KM 90/60 R Bp Pack vakuumski čistač sa rotirajućom bočnom četkom oduševljava okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tokom čišćenja bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, poput parkova, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah, sa mestom za praktično punjenje na samoj mašini, garantuju duge periode primene. Rukovanje KM 90/60 R Bp Pack mašinom je zahvaljujući EASY Operation sistemu poput dečje igre, a odlikuje je praktičan prostor za odlaganje i Home Base sistem koji olakšavaju prenošenje drugog pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i izuzetno efikasni sistem za čišćenje okruglih filtera omogućava rad u okruženju bez izbačene prašine, kao i bez gubitka usisne snage.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack: Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack: EASY-Operation koncept rukovanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack: Home-Base za više fleksibilnosti
Home-Base za više fleksibilnosti
Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (kW) 1,2
Vrsta pogona Električno
Maks. učinak po površini (m²/h) 5400
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 6900
Radna širina (mm) 615
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 900
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1150
Kapacitet baterije (Ah) 180
Napon baterije (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtera (m²) 4
Težina (sa priborom) (kg) 335
Težina, spremno za korišćenje (kg) 330
Težina sa ambalažom (kg) 336
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Poliesterski okrugli filter
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, pneumatska
  • Mogućnost priključenja Home Base
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack
Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Logistički centri
  • Javne garaže
  • Magacinske zgrade i ostali Indoor sektori
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manje parkovi i parkinzi
Pribor
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