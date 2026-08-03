Naš baterijski nasedni KM 90/60 R Bp Pack vakuumski čistač sa rotirajućom bočnom četkom oduševljava okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tokom čišćenja bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, poput parkova, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah, sa mestom za praktično punjenje na samoj mašini, garantuju duge periode primene. Rukovanje KM 90/60 R Bp Pack mašinom je zahvaljujući EASY Operation sistemu poput dečje igre, a odlikuje je praktičan prostor za odlaganje i Home Base sistem koji olakšavaju prenošenje drugog pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i izuzetno efikasni sistem za čišćenje okruglih filtera omogućava rad u okruženju bez izbačene prašine, kao i bez gubitka usisne snage.