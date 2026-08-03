Mašina za usisavanje KM 90/60 R Bp Pack
Robusni i kompaktni, nasedni KM 90/60 R Bp Pack vakuumski čistač sa automatskim sistemom za čišćenje filtera, snažnim baterijama od 180 Ah i integrisanim punjačem baterija.
Naš baterijski nasedni KM 90/60 R Bp Pack vakuumski čistač sa rotirajućom bočnom četkom oduševljava okretnim rukovanjem i velikom upravljivošću tokom čišćenja bez emisije štetnih gasova u zatvorenom i otvorenom prostoru, poput parkova, logističkih centara i proizvodnih hala. Dugotrajne baterije od 180 Ah, sa mestom za praktično punjenje na samoj mašini, garantuju duge periode primene. Rukovanje KM 90/60 R Bp Pack mašinom je zahvaljujući EASY Operation sistemu poput dečje igre, a odlikuje je praktičan prostor za odlaganje i Home Base sistem koji olakšavaju prenošenje drugog pribora za čišćenje. Jedinstveni, automatski i izuzetno efikasni sistem za čišćenje okruglih filtera omogućava rad u okruženju bez izbačene prašine, kao i bez gubitka usisne snage.
Obeležja i prednosti
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
EASY-Operation koncept rukovanja
Home-Base za više fleksibilnosti
Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (kW)
|1,2
|Vrsta pogona
|Električno
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|5400
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|6900
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|900
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1150
|Kapacitet baterije (Ah)
|180
|Napon baterije (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtera (m²)
|4
|Težina (sa priborom) (kg)
|335
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|330
|Težina sa ambalažom (kg)
|336
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Poliesterski okrugli filter
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, pneumatska
- Mogućnost priključenja Home Base
Videos
Područja primene
- Logistički centri
- Javne garaže
- Magacinske zgrade i ostali Indoor sektori
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manje parkovi i parkinzi
Pribor
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