Nova nasedna mašina za metenje KM 90/60 R G oduševljava velikom okretnošću, lakim rukovanjem i izvanrednom udobnošću u vožnji. Ova mašina za metenje je robusna i kompaktna, ima praktičnu površinu za skupljanje i idealna za dugotrajan rad bez prekida. Kada smo već kod rada bez prekida: mašina je opremljena jedinstvenim, potpuno automatskim i visokoefikasnim sistemom za čišćenje filtera Tact za kontinuiran rad bez prašine. Ostale funkcije obuhvataju nadogradni komplet Home Base i automatski saug za optimalno pokretanje. Praktični koncept Easy Operation na sjajan način zaokružuje ovu ekološki prihvatljivu nasednu mašinu za metenje.