Mašina za usisavanje KM 90/60 R G
Robusna, kompaktna, okretna, nasedna mašina za metenje KM 90/60 R G Adv sa sistemom čišćenja filtera Tact, kompletom Home Base, automatskim saugom i konceptom Easy Operation, kao i praktičnom površinom za skupljanje.
Nova nasedna mašina za metenje KM 90/60 R G oduševljava velikom okretnošću, lakim rukovanjem i izvanrednom udobnošću u vožnji. Ova mašina za metenje je robusna i kompaktna, ima praktičnu površinu za skupljanje i idealna za dugotrajan rad bez prekida. Kada smo već kod rada bez prekida: mašina je opremljena jedinstvenim, potpuno automatskim i visokoefikasnim sistemom za čišćenje filtera Tact za kontinuiran rad bez prašine. Ostale funkcije obuhvataju nadogradni komplet Home Base i automatski saug za optimalno pokretanje. Praktični koncept Easy Operation na sjajan način zaokružuje ovu ekološki prihvatljivu nasednu mašinu za metenje.
Obeležja i prednosti
Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
EASY-Operation koncept rukovanja
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Home-Base za više fleksibilnosti
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|Četvorotaktni motor
|Pogon – snaga (kW)
|6,6
|Vrsta pogona
|Benzin
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|7200
|Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h)
|9200
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|900
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1150
|Posuda za otpad (l)
|60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtera (m²)
|4
|Težina (sa priborom) (kg)
|265
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|265
|Težina sa ambalažom (kg)
|266
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Poliesterski okrugli filter
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Poklopac za grubu prljavštinu
- Princip metenja iznad glave
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Spoljašnja primena
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, pneumatska
- Mogućnost priključenja Home Base
Videos
Područja primene
- Logistički centri
- Javne garaže
- Magacinske zgrade i ostale Indoor primene
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manje parkovi i parkinzi
Pribor
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