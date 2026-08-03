Mašina za usisavanje KM 90/60 R G

Robusna, kompaktna, okretna, nasedna mašina za metenje KM 90/60 R G Adv sa sistemom čišćenja filtera Tact, kompletom Home Base, automatskim saugom i konceptom Easy Operation, kao i praktičnom površinom za skupljanje.

Nova nasedna mašina za metenje KM 90/60 R G oduševljava velikom okretnošću, lakim rukovanjem i izvanrednom udobnošću u vožnji. Ova mašina za metenje je robusna i kompaktna, ima praktičnu površinu za skupljanje i idealna za dugotrajan rad bez prekida. Kada smo već kod rada bez prekida: mašina je opremljena jedinstvenim, potpuno automatskim i visokoefikasnim sistemom za čišćenje filtera Tact za kontinuiran rad bez prašine. Ostale funkcije obuhvataju nadogradni komplet Home Base i automatski saug za optimalno pokretanje. Praktični koncept Easy Operation na sjajan način zaokružuje ovu ekološki prihvatljivu nasednu mašinu za metenje.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 90/60 R G: Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
Robusna, kompaktna konstrukcija sa Pick-up površinom
Mašina za usisavanje KM 90/60 R G: EASY-Operation koncept rukovanja
EASY-Operation koncept rukovanja
Mašina za usisavanje KM 90/60 R G: Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Velika površina filtera sa automatskim čišćenjem
Home-Base za više fleksibilnosti
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon Četvorotaktni motor
Pogon – snaga (kW) 6,6
Vrsta pogona Benzin
Maks. učinak po površini (m²/h) 7200
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice (m²/h) 9200
Radna širina (mm) 615
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 900
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1150
Posuda za otpad (l) 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 18
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtera (m²) 4
Težina (sa priborom) (kg) 265
Težina, spremno za korišćenje (kg) 265
Težina sa ambalažom (kg) 266
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Poliesterski okrugli filter

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulisanje usisne struje
  • Poklopac za grubu prljavštinu
  • Princip metenja iznad glave
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Spoljašnja primena
  • Brojač radnih sati
  • Funkcija metenja se može deaktivirati
  • Bočna četka, pneumatska
  • Mogućnost priključenja Home Base
Mašina za usisavanje KM 90/60 R G
Mašina za usisavanje KM 90/60 R G
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Područja primene
  • Logistički centri
  • Javne garaže
  • Magacinske zgrade i ostale Indoor primene
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manje parkovi i parkinzi
Pribor
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