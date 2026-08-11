Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija

Akumulatorska gurajuća mašina za ribanje i sušenje u klasi mašina od 40 litara. Sa 43 cm radne širine, tanjirastom četkom, KIK sistemom, baterijom od 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje i funkcijom automatskog punjenja.

Naša B 40 C Bp akumulatorska gurajuća mašina za ribanje i sušenje je impresivno laka i praktična za korišćenje u svakodnevnim zadacima čišćenja. Višenamenska mašina odlikuje se dokazanom tehnologijom tanjiraste četke čija je radna širina 43 centimetara. Osim toga, na raspolaganju su četke različitog stepena tvrdoće, pogonske ploče, podloge i razne usisne letve za sve zahteve i potrebe. I to nije sve. Mašina iz klase od 40 litara odlikuje se i moćnom baterijom kapaciteta 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje, funkcijom automatskog punjenja rezervoara čistom vodom i inteligentnim KIK sistem za sprečavanje aktiviranja funkcija od strane neovlašćenih lica. Zahvaljujući mogućnosti prebacivanja na energetski štedljiv eco!efficiency režim, već ionako dugotrajna baterija može raditi čak i duže. Na raspolaganju su razni opcioni Home Base kompleti za nošenje pribora sa sobom.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija: Auto-Fill-funkcija
Auto-Fill-funkcija
Automatic fresh water tank filling. Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija: Glava četke sa disk tehnikom
Glava četke sa disk tehnikom
Jednostavna zamena četke za tili čas. Jednostavno rukovanje: Vađenje četke preko nožne papučice, užlebljenje zahvaljujući spuštanju mašine odnosno utiskivanje rukom.
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija: Izborni prekidač EASY Operation
Izborni prekidač EASY Operation
Jednostavan rad. Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
  • Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
  • eco!efficiency stepen je izrazito tih, a time optimalan za sektore osetljive na buku (npr. bolnica ili hotel).
Jednostavno rukovanje
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
  • Žuti ključ za rukovaoce, sivi ključ za predradnike.
  • Niži troškovi servisiranja zahvaljujući smanjenju grešaka u rukovanju.
Sa baterijom od 24V/70 Ah (C5)
  • Akumulator napunjen gelom kojem nije potrebno održavanje.
  • Za duga vremena rada (do 2:20 u stepen eco!efficiency)
Sa ugradnim punjačem
  • Kriva punjenja je savršeno prilagođena akumulatoru.
  • Za dug vek trajanja akumulatora.
Praktičan oblik mašine
  • Uskom mašinom lako se manevriše u skučenim prostorima.
  • Asimetričan oblik nudi bolju preglednost područja koje treba očistiti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 430
Radna širina, usisavanje (mm) 850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 40 / 40
Battery (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 2
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²) 22
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 1300
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1331 x 537 x 1145

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Battery
  • Ravna usisna šina: 1 Kom

Oprema

  • FACT
  • Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
  • Automatsko dopunjavanje
  • Tip brisač: otporan na ulja
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Područja primene
  • Idealno za održavanje i međučišćenje, npr. javnih objekata
Pribor
Sredstva za čišćenje