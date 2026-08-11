Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Akumulatorska gurajuća mašina za ribanje i sušenje u klasi mašina od 40 litara. Sa 43 cm radne širine, tanjirastom četkom, KIK sistemom, baterijom od 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje i funkcijom automatskog punjenja.
Naša B 40 C Bp akumulatorska gurajuća mašina za ribanje i sušenje je impresivno laka i praktična za korišćenje u svakodnevnim zadacima čišćenja. Višenamenska mašina odlikuje se dokazanom tehnologijom tanjiraste četke čija je radna širina 43 centimetara. Osim toga, na raspolaganju su četke različitog stepena tvrdoće, pogonske ploče, podloge i razne usisne letve za sve zahteve i potrebe. I to nije sve. Mašina iz klase od 40 litara odlikuje se i moćnom baterijom kapaciteta 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje, funkcijom automatskog punjenja rezervoara čistom vodom i inteligentnim KIK sistem za sprečavanje aktiviranja funkcija od strane neovlašćenih lica. Zahvaljujući mogućnosti prebacivanja na energetski štedljiv eco!efficiency režim, već ionako dugotrajna baterija može raditi čak i duže. Na raspolaganju su razni opcioni Home Base kompleti za nošenje pribora sa sobom.
Obeležja i prednosti
Auto-Fill-funkcijaAutomatic fresh water tank filling. Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Glava četke sa disk tehnikomJednostavna zamena četke za tili čas. Jednostavno rukovanje: Vađenje četke preko nožne papučice, užlebljenje zahvaljujući spuštanju mašine odnosno utiskivanje rukom.
Izborni prekidač EASY OperationJednostavan rad. Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
- eco!efficiency stepen je izrazito tih, a time optimalan za sektore osetljive na buku (npr. bolnica ili hotel).
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Žuti ključ za rukovaoce, sivi ključ za predradnike.
- Niži troškovi servisiranja zahvaljujući smanjenju grešaka u rukovanju.
Sa baterijom od 24V/70 Ah (C5)
- Akumulator napunjen gelom kojem nije potrebno održavanje.
- Za duga vremena rada (do 2:20 u stepen eco!efficiency)
Sa ugradnim punjačem
- Kriva punjenja je savršeno prilagođena akumulatoru.
- Za dug vek trajanja akumulatora.
Praktičan oblik mašine
- Uskom mašinom lako se manevriše u skučenim prostorima.
- Asimetričan oblik nudi bolju preglednost područja koje treba očistiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Battery (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|22
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 1300
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1331 x 537 x 1145
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Ravna usisna šina: 1 Kom
Oprema
- FACT
- Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
- Automatsko dopunjavanje
- Tip brisač: otporan na ulja
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Područja primene
- Idealno za održavanje i međučišćenje, npr. javnih objekata