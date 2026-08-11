Naša B 40 C Bp akumulatorska gurajuća mašina za ribanje i sušenje je impresivno laka i praktična za korišćenje u svakodnevnim zadacima čišćenja. Višenamenska mašina odlikuje se dokazanom tehnologijom tanjiraste četke čija je radna širina 43 centimetara. Osim toga, na raspolaganju su četke različitog stepena tvrdoće, pogonske ploče, podloge i razne usisne letve za sve zahteve i potrebe. I to nije sve. Mašina iz klase od 40 litara odlikuje se i moćnom baterijom kapaciteta 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje, funkcijom automatskog punjenja rezervoara čistom vodom i inteligentnim KIK sistem za sprečavanje aktiviranja funkcija od strane neovlašćenih lica. Zahvaljujući mogućnosti prebacivanja na energetski štedljiv eco!efficiency režim, već ionako dugotrajna baterija može raditi čak i duže. Na raspolaganju su razni opcioni Home Base kompleti za nošenje pribora sa sobom.