Savršena za brzo i temeljno čišćenje i poliranje tvrdih i elastičnih podnih obloga: Naša udobna i moćna mašina s jednim diskom BDP 43/400 C ostavlja impresivan utisak velikom rotacionom brzinom od 400 o/min uz istovremeno nizak nivo radne buke. Osim toga, mašina s velikom brzinom obrtanja može se koristiti i za nanošenje sredstva za negovanje drvenih podova. Kako bi se sprečilo potencijalno raznošenje prašine tokom rada, kao opciona oprema na raspolaganju je lakomontirajuća usisna jedinica sa prstenom. Držač jastučića je deo standardne isporuke.