Mašina s jednim diskom BDP 43/400 C
Zahvaljujući velikoj rotacionoj brzini od 400 o/min, naša udobna i moćna mašina s jednim diskom BDP 43/400 C ostavlja impresivan utisak brzim postizanjem temeljnih rezultata rada tokom čišćenja i poliranja.
Savršena za brzo i temeljno čišćenje i poliranje tvrdih i elastičnih podnih obloga: Naša udobna i moćna mašina s jednim diskom BDP 43/400 C ostavlja impresivan utisak velikom rotacionom brzinom od 400 o/min uz istovremeno nizak nivo radne buke. Osim toga, mašina s velikom brzinom obrtanja može se koristiti i za nanošenje sredstva za negovanje drvenih podova. Kako bi se sprečilo potencijalno raznošenje prašine tokom rada, kao opciona oprema na raspolaganju je lakomontirajuća usisna jedinica sa prstenom. Držač jastučića je deo standardne isporuke.
Obeležja i prednosti
Brza mašina s jednim diskom i velikom brzinom obrtanja od 400 o/min
- Veoma tih rad uz veliko pokrivanje površine.
- Za izvanredne rezultate poliranja.
Dodatna utičnica
- Za priključenje usisne jedinice koja smanjuje širenje prašine.
- Bez potrebe za dodatnim kablom, što čišćenje čini efikasnijim.
Veliki točkovi
- Takođe je jednostavan za transportovanje na dužim deonicama
- Udobno savladavanje stepenica
- Može se transportovati i u položaju za odlaganje
Veoma tih
- Takođe primenljiv i u oblastima osetljivim na buku (npr. hotel, bolnica ili kancelarija)
Veoma nizak krov
- Za čišćenje ispod nameštaja i grejnih tela
Obiman pribor
- Dodatna oprema prilagođena je nameni, npr. četke mogu biti različite tvrdoće, nožna pedala za jastučiće, vrste jastučića, usisna jedinica, itd.
- Sistematsko čišćenje: Za svaku primenu odgovarajući pribor
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Brzina četke (rpm)
|400
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|22
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|55
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|33,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|620 x 430 x 1230
Scope of supply
- Pogonski tanjirić
Oprema
- Rezervoar, opciono: 12 l
- Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
- Pogodna za čišćenje i poliranje tvrdih i elastičnih podnih obloga
Pribor
Sredstva za čišćenje
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