Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic

Univerzalna mašina s jednim diskom BDS 43/DUO C za čišćenje, poliranje i brušenje raznih vrsta podova. Mašina impresionira izuzetno glatkim radom pri brzini obrtanja od 150 do 300 o/min.

Uz radnu širinu od 43 centimetara, promenljivu rotacionu brzinu (150 do 300 o/min) i moćan motor od 1500 W, naša mašina s jednim diskom BDS 43/DUO C ima razna polja primene. Mašina je pogodna za čišćenje tvrdih i elastičnih podova i tepiha, za poliranje različitih površina i čak brušenje parketa. BDS 43/DUO C ostavlja impresivan utisak svojim odličnim glatkim radom. Široka drška omogućava jednostavno rukovanje mašinom, pa njome bez teškoća mogu upravljati čak i neiskusni i neobučeni korisnici.

Obeležja i prednosti
Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Dve brzine
Dve brzine
150 U/min i 300 U/min se može izabrati na nagibnom prekidaču Prekidač je udobno dostupan na međulameli
Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Veoma tih
Veoma tih
Takođe primenljiv i u oblastima osetljivim na buku (npr. hotel, bolnica ili kancelarija)
Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic: Snažan motor
Snažan motor
Veoma robusna i dugotrajna izvedba. Visok obrtni momenat za efikasan rad.
Veoma nizak krov
  • Za čišćenje ispod nameštaja i grejnih tela
Veliki točkovi
  • Takođe je jednostavan za transportovanje na dužim deonicama
  • Stepenice se takođe mogu savladati
Obiman pribor
  • U zavisnosti od slučaja primene odgovarajući pribor, kao npr. rezervoar, četke različite tvrdoće, pogonski tanjirići, različite podloge, mikrofiber podloga, dijamantske podloge itd.
  • Sistematsko čišćenje: Za svaku primenu odgovarajući pribor
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 430
Radna visina (mm) 90
Brzina četke (rpm) 150 - 300
Potisni pritisak četki (kg) 45
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 66
Napon (V) 220
Frekvencija (Hz) 50
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 49,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 940 x 430 x 1070

Scope of supply

  • Pogonski tanjirić

Oprema

  • Rezervoar, opciono: 10 l
  • Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
  • Za čišćenje tvrdih, elastičnih i tekstilnih podnih obloga
  • Takođe idealna za poliranje i brušenje parketa
Pribor
Sredstva za čišćenje
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