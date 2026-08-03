Mašina s jednim diskom BDS 43/150 C Classic
Univerzalna mašina s jednim diskom BDS 43/DUO C za čišćenje, poliranje i brušenje raznih vrsta podova. Mašina impresionira izuzetno glatkim radom pri brzini obrtanja od 150 do 300 o/min.
Uz radnu širinu od 43 centimetara, promenljivu rotacionu brzinu (150 do 300 o/min) i moćan motor od 1500 W, naša mašina s jednim diskom BDS 43/DUO C ima razna polja primene. Mašina je pogodna za čišćenje tvrdih i elastičnih podova i tepiha, za poliranje različitih površina i čak brušenje parketa. BDS 43/DUO C ostavlja impresivan utisak svojim odličnim glatkim radom. Široka drška omogućava jednostavno rukovanje mašinom, pa njome bez teškoća mogu upravljati čak i neiskusni i neobučeni korisnici.
Obeležja i prednosti
Dve brzine150 U/min i 300 U/min se može izabrati na nagibnom prekidaču Prekidač je udobno dostupan na međulameli
Veoma tihTakođe primenljiv i u oblastima osetljivim na buku (npr. hotel, bolnica ili kancelarija)
Snažan motorVeoma robusna i dugotrajna izvedba. Visok obrtni momenat za efikasan rad.
Veoma nizak krov
- Za čišćenje ispod nameštaja i grejnih tela
Veliki točkovi
- Takođe je jednostavan za transportovanje na dužim deonicama
- Stepenice se takođe mogu savladati
Obiman pribor
- U zavisnosti od slučaja primene odgovarajući pribor, kao npr. rezervoar, četke različite tvrdoće, pogonski tanjirići, različite podloge, mikrofiber podloga, dijamantske podloge itd.
- Sistematsko čišćenje: Za svaku primenu odgovarajući pribor
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|90
|Brzina četke (rpm)
|150 - 300
|Potisni pritisak četki (kg)
|45
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|66
|Napon (V)
|220
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|49,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|940 x 430 x 1070
Scope of supply
- Pogonski tanjirić
Oprema
- Rezervoar, opciono: 10 l
- Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
- Za čišćenje tvrdih, elastičnih i tekstilnih podnih obloga
- Takođe idealna za poliranje i brušenje parketa
Pribor
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