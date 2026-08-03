Uz radnu širinu od 43 centimetara, promenljivu rotacionu brzinu (150 do 300 o/min) i moćan motor od 1500 W, naša mašina s jednim diskom BDS 43/DUO C ima razna polja primene. Mašina je pogodna za čišćenje tvrdih i elastičnih podova i tepiha, za poliranje različitih površina i čak brušenje parketa. BDS 43/DUO C ostavlja impresivan utisak svojim odličnim glatkim radom. Široka drška omogućava jednostavno rukovanje mašinom, pa njome bez teškoća mogu upravljati čak i neiskusni i neobučeni korisnici.