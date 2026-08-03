Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C
Moćna, robusna i svestrana: naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C koja kombinuje orbitalne i rotirajuće pokrete za maksimalno efikasno čišćenje.
Maksimalna efikasnost čišćenja, velika raznovrsnost primene, jednostavnost u rukovanju: Naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C posebno je impresivna pri čišćenju zgrada, bez obzira da li je reč o kancelarijama, maloprodajnim objektima, bolnicama ili školama. Uz inovativnu tehnologiju mašina istovremeno orbitalno i rotirajuće kretanje pretvara u konstantne vibracije, što njenu primenu čini vrlo raznovrsnom, od dubinskog ribanja do poliranja i kristalizacije pa sve do uklanjanja površinskog sloja. Radna širina od 43 centimetara omogućava i rad u uzanim ili nameštajem opremljenim prostorijama.
Obeležja i prednosti
Intuitivno i jednostavno rukovanjePraktično i jednostavno rukovanje. Veoma dobar balans i tihi rad hod Pomaže u izbegavanju grešaka tokom rada.
Režim obrnute drškePovećava pritisak četke sa 38 na 55 kilograma. Velika efikasnost čišćenja čak i u teškim uslovima. Lako rukovanje čak i na skučenim mestima.
Nagibna glava 90°Omogućava brzu i laku zamenu jastučića. Veća udobnost, bez mokrih jastučića na podovima.
Rotaciono-orbitalno kretanje
- Izvanredan rezultat ribanja uz do 50% kraće vreme čišćenja.
- Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
- Niži troškovi čišćenja i obuke.
Snažan motor
- Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
- Snažan u različitim primenama
- Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni režim rada
|Radna širina četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|100
|Rezervoara za čistu vodu (l)
|12
|Brzina četke (rpm)
|60
|Potisni pritisak četki (kg)
|38 - 55
|Oscilacije (O/min)
|1500
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|54
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|52,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1070 x 570 x 430
Scope of supply
- Rezervoar: 12 l
- Pogonski tanjirić
Oprema
- Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
- Savršena za kancelarije, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, kantine, bolnice i škole
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