Maksimalna efikasnost čišćenja, velika raznovrsnost primene, jednostavnost u rukovanju: Naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C posebno je impresivna pri čišćenju zgrada, bez obzira da li je reč o kancelarijama, maloprodajnim objektima, bolnicama ili školama. Uz inovativnu tehnologiju mašina istovremeno orbitalno i rotirajuće kretanje pretvara u konstantne vibracije, što njenu primenu čini vrlo raznovrsnom, od dubinskog ribanja do poliranja i kristalizacije pa sve do uklanjanja površinskog sloja. Radna širina od 43 centimetara omogućava i rad u uzanim ili nameštajem opremljenim prostorijama.