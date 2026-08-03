Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C

Moćna, robusna i svestrana: naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C koja kombinuje orbitalne i rotirajuće pokrete za maksimalno efikasno čišćenje.

Maksimalna efikasnost čišćenja, velika raznovrsnost primene, jednostavnost u rukovanju: Naša nova orbitalna mašina s jednim diskom BDS 43 / Orbital C posebno je impresivna pri čišćenju zgrada, bez obzira da li je reč o kancelarijama, maloprodajnim objektima, bolnicama ili školama. Uz inovativnu tehnologiju mašina istovremeno orbitalno i rotirajuće kretanje pretvara u konstantne vibracije, što njenu primenu čini vrlo raznovrsnom, od dubinskog ribanja do poliranja i kristalizacije pa sve do uklanjanja površinskog sloja. Radna širina od 43 centimetara omogućava i rad u uzanim ili nameštajem opremljenim prostorijama.

Obeležja i prednosti
Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C: Intuitivno i jednostavno rukovanje
Intuitivno i jednostavno rukovanje
Praktično i jednostavno rukovanje. Veoma dobar balans i tihi rad hod Pomaže u izbegavanju grešaka tokom rada.
Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C: Režim obrnute drške
Režim obrnute drške
Povećava pritisak četke sa 38 na 55 kilograma. Velika efikasnost čišćenja čak i u teškim uslovima. Lako rukovanje čak i na skučenim mestima.
Mašina s jednim diskom BDS 43/ Orbital C: Nagibna glava 90°
Nagibna glava 90°
Omogućava brzu i laku zamenu jastučića. Veća udobnost, bez mokrih jastučića na podovima.
Rotaciono-orbitalno kretanje
  • Izvanredan rezultat ribanja uz do 50% kraće vreme čišćenja.
  • Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
  • Niži troškovi čišćenja i obuke.
Snažan motor
  • Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
  • Snažan u različitim primenama
  • Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni režim rada
Radna širina četke (mm) 430
Radna visina (mm) 100
Rezervoara za čistu vodu (l) 12
Brzina četke (rpm) 60
Potisni pritisak četki (kg) 38 - 55
Oscilacije (O/min) 1500
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 54
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 52,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1070 x 570 x 430

Scope of supply

  • Rezervoar: 12 l
  • Pogonski tanjirić

Oprema

  • Mrežni režim rada
Videos
Područja primene
  • Savršena za kancelarije, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, kantine, bolnice i škole
Pribor
Sredstva za čišćenje
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