Kolica Classic I

Izuzetno laka za upravljanje i ekonomična kolica Classic I su idealna za brzo redovno održavanje čistoće. Kolica za čišćenje sa dve kante različitih boja od 6 litara.

Osnovni model ekonomičnih kolica za čišćenje, kolica Classic I, je veoma robustan model zahvaljujući svom farbanom čeličnom okviru koji ga čini idealnim za redovno održavanje čistoće u teškim svakodnevnim poslovima. Četiri okretna točka pružaju lako rukovanje. Integrisani modul velikog kapaciteta za odlaganje, kao i dve kante različitih boja od 6 litara upotpunjuju jednostavni, ali povezan paket kolica za čišćenje visokih performansi.

Obeležja i prednosti
Visok kvalitet
  • Kvalitetni materijali i veoma robusna, lagana konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
  • Laka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa.
Laka upravljivost
  • Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Materijal Plastificiran čelik / PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 10,5
Težina ambalaže (kg) 12
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 910 x 545 x 1070
Dimensions, packed (mm) 910 x 545 x 1070
Kompatibilni uređaji
Pribor