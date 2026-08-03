Osnovni model ekonomičnih kolica za čišćenje, kolica Classic I, je veoma robustan model zahvaljujući svom farbanom čeličnom okviru koji ga čini idealnim za redovno održavanje čistoće u teškim svakodnevnim poslovima. Četiri okretna točka pružaju lako rukovanje. Integrisani modul velikog kapaciteta za odlaganje, kao i dve kante različitih boja od 6 litara upotpunjuju jednostavni, ali povezan paket kolica za čišćenje visokih performansi.