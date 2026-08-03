Kolica Classic I
Izuzetno laka za upravljanje i ekonomična kolica Classic I su idealna za brzo redovno održavanje čistoće. Kolica za čišćenje sa dve kante različitih boja od 6 litara.
Osnovni model ekonomičnih kolica za čišćenje, kolica Classic I, je veoma robustan model zahvaljujući svom farbanom čeličnom okviru koji ga čini idealnim za redovno održavanje čistoće u teškim svakodnevnim poslovima. Četiri okretna točka pružaju lako rukovanje. Integrisani modul velikog kapaciteta za odlaganje, kao i dve kante različitih boja od 6 litara upotpunjuju jednostavni, ali povezan paket kolica za čišćenje visokih performansi.
Obeležja i prednosti
Visok kvalitet
- Kvalitetni materijali i veoma robusna, lagana konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
- Laka za rukovanje i rad u stojećem položaju koji ne opterećuje leđa.
Laka upravljivost
- Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Materijal
|Plastificiran čelik / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|10,5
|Težina ambalaže (kg)
|12
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Dimensions, packed (mm)
|910 x 545 x 1070