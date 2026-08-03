Kolica Classic II

Kolica Classic II za brzo redovno održavanje čistoće. Kolica za čišćenje sa modulom za odlaganje otpada, praktičnim oceđivačem mopa i dve kante različitih boja, od 6 i 15 litara.

Čišćenje bez zamaranja uz kolica Classic II. Opremljena veoma robusnim, ali ergonomskim oceđivačem mopa, ova ekonomična kolica su idealna za svakodnevno održavanje čistoće. Obuhvaćene su i kante različitih boja od 6 i 15 litara, kao i prostran modul za brzo odlaganje otpada. Četiri okretna točka pružaju lako rukovanje, dok farbani čelični okvir obezbeđuje dug vek trajanja.

Obeležja i prednosti
Visok kvalitet
  • Kvalitetni materijali i veoma robusna, lagana konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
  • Efikasan mehanizam za ceđenje koji štedi leđa.
Laka upravljivost
  • Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Materijal Plastificiran čelik / PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 14,1
Težina ambalaže (kg) 16,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1070 x 660 x 1120
Dimensions, packed (mm) 1070 x 660 x 1120
Pribor