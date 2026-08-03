Kolica Classic II
Kolica Classic II za brzo redovno održavanje čistoće. Kolica za čišćenje sa modulom za odlaganje otpada, praktičnim oceđivačem mopa i dve kante različitih boja, od 6 i 15 litara.
Čišćenje bez zamaranja uz kolica Classic II. Opremljena veoma robusnim, ali ergonomskim oceđivačem mopa, ova ekonomična kolica su idealna za svakodnevno održavanje čistoće. Obuhvaćene su i kante različitih boja od 6 i 15 litara, kao i prostran modul za brzo odlaganje otpada. Četiri okretna točka pružaju lako rukovanje, dok farbani čelični okvir obezbeđuje dug vek trajanja.
Obeležja i prednosti
Visok kvalitet
- Kvalitetni materijali i veoma robusna, lagana konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
- Efikasan mehanizam za ceđenje koji štedi leđa.
Laka upravljivost
- Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Materijal
|Plastificiran čelik / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|14,1
|Težina ambalaže (kg)
|16,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Dimensions, packed (mm)
|1070 x 660 x 1120