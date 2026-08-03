Čišćenje bez zamaranja uz kolica Classic II. Opremljena veoma robusnim, ali ergonomskim oceđivačem mopa, ova ekonomična kolica su idealna za svakodnevno održavanje čistoće. Obuhvaćene su i kante različitih boja od 6 i 15 litara, kao i prostran modul za brzo odlaganje otpada. Četiri okretna točka pružaju lako rukovanje, dok farbani čelični okvir obezbeđuje dug vek trajanja.