Kolica Classic IV
Robusna i ekonomična kolica Classic IV. Kolica za čišćenje odlikuju se ogromnim prostorom za skladištenje, oceđivačem mopa i ukupno šest kanti različitih boja (od 6 i 15 litara).
Zahvaljujući izdašnom kapacitetu za transport i velikom modulu za odlaganje otpada, ne samo što su naša ekonomična kolica Classic IV pogodna za svakodnevno održavanje čistoće, već se smatraju izuzetnim kada je reč od opsluživanju i odlaganju. Kako bi se napor čistača sveo na minimum, kolica za čišćenje odlikuju se visoko kvalitetnim i ergonomskim oceđivačem mopa. Kolica Classic IV sa četiri okretna točka su veoma laka za rukovanje. Četiri kante različitih boja od 6 litara, kao i dve kante od 15 litara deo su standardne isporuke. Robustan i farbani čelični okvir obezbeđuje i dug vek trajanja.
Obeležja i prednosti
Visok kvalitet
- Kvalitetni materijali i robusna konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
- Efikasan mehanizam za ceđenje koji štedi leđa.
Laka upravljivost
- Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Program
|CLASSIC
|Materijal
|Plastificiran čelik / PP
|Količina (Kom)
|1
|Težina bez pribora (kg)
|20,2
|Težina ambalaže (kg)
|23
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Dimensions, packed (mm)
|1385 x 650 x 1070