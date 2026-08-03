Kolica Classic IV

Robusna i ekonomična kolica Classic IV. Kolica za čišćenje odlikuju se ogromnim prostorom za skladištenje, oceđivačem mopa i ukupno šest kanti različitih boja (od 6 i 15 litara).

Zahvaljujući izdašnom kapacitetu za transport i velikom modulu za odlaganje otpada, ne samo što su naša ekonomična kolica Classic IV pogodna za svakodnevno održavanje čistoće, već se smatraju izuzetnim kada je reč od opsluživanju i odlaganju. Kako bi se napor čistača sveo na minimum, kolica za čišćenje odlikuju se visoko kvalitetnim i ergonomskim oceđivačem mopa. Kolica Classic IV sa četiri okretna točka su veoma laka za rukovanje. Četiri kante različitih boja od 6 litara, kao i dve kante od 15 litara deo su standardne isporuke. Robustan i farbani čelični okvir obezbeđuje i dug vek trajanja.

Obeležja i prednosti
Visok kvalitet
  • Kvalitetni materijali i robusna konstrukcija.
Vrhunska ergonomija
  • Efikasan mehanizam za ceđenje koji štedi leđa.
Laka upravljivost
  • Četiri okretna točka osiguravaju lako upravljanje u skučenim prostorima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Program CLASSIC
Materijal Plastificiran čelik / PP
Količina (Kom) 1
Težina bez pribora (kg) 20,2
Težina ambalaže (kg) 23
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1385 x 650 x 1070
Dimensions, packed (mm) 1385 x 650 x 1070
Pribor