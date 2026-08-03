Zahvaljujući izdašnom kapacitetu za transport i velikom modulu za odlaganje otpada, ne samo što su naša ekonomična kolica Classic IV pogodna za svakodnevno održavanje čistoće, već se smatraju izuzetnim kada je reč od opsluživanju i odlaganju. Kako bi se napor čistača sveo na minimum, kolica za čišćenje odlikuju se visoko kvalitetnim i ergonomskim oceđivačem mopa. Kolica Classic IV sa četiri okretna točka su veoma laka za rukovanje. Četiri kante različitih boja od 6 litara, kao i dve kante od 15 litara deo su standardne isporuke. Robustan i farbani čelični okvir obezbeđuje i dug vek trajanja.